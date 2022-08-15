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SAKARYA

Kaza sonrası kopan parmağı bulmak için halk seferber oldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. Meydana gelen kazada otomobil içinde sıkışarak yaralanan kişinin parmağı koptu. Kazayı gören vatandaşlar kopan parmağı bulmak için seferber oldu.

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Haber Merkezi İHA
Kaza sonrası kopan parmağı bulmak için halk seferber oldu
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Kaza, Adapazarı ilçesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.G. idaresindeki 54 AFH 102 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında park halinde duran 54 AGT 248 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan A.G. araç içinde sıkışarak yaralandı.

Kopan parmağı arayan vatandaşlar
Kopan parmağı arayan vatandaşlar

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kopan parmağı arayan vatandaşlar
Kopan parmağı arayan vatandaşlar

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan ve parmağının koptuğu fark edilirken kadın, hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında bölgeye bulunan vatandaşlar ise kopan parmağı bulmak için seferber oldu. Olay yerinde kopan parmağı didik didik arayan vatandaşlar herhangi bir bulguya rastlamazken, polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kopan parmağı arayan vatandaşlar
Kopan parmağı arayan vatandaşlar
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