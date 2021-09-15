Gündem Kazada yaralanan şoför ambulanstan inmek istedi Çalışmam lazım kiracıyım
KOCAELİ

Kazada yaralanan şoför ambulanstan inmek istedi: Çalışmam lazım kiracıyım

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs şoförü, elektrik direğine çarptı. Yaralanan sürücü, "Benim çalışmam lazım. Ben kiracı adamım." diyerek ambulanstan inmek istedi.

Haber Merkezi İHA
Kazada yaralanan şoför ambulanstan inmek istedi: Çalışmam lazım kiracıyım
İzmit'te kaza.

Kaza, İzmit ilçesi Akpınar Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin K. (41) idaresindeki 41 J 0174 plakalı özel halk otobüsü, bayır aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.

Kaldırıma çıkan otobüs, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Otobüste yalnız olan sürücü Engin K., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

“Benim çalışmam lazım” diyerek ambulanstan inmek istedi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Engin K., ambulansa taşındı. Ambulansta hastaneye gitmek istemediğini söyleyen Engin K., sağlık ekiplerine, “Benim çalışmam lazım. Ayağıma baktıracağım sadece. Ben kiracı adamım. Borçlarım var, çalışmak zorundayım” diyerek ambulanstan inmek istedi. Ekipler tarafından ikna edilen Engin K., İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Abone Ol Google News
Yok abi abarttınız

'Yok abi abarttınız'

​Markete giderken polise yakalanan koronalı gençten ilginç tepki.
Apaçık hadsizlik

Apaçık hadsizlik

​Döngüsel kültüre çığ gibi tepki.
Norveç Meclisinde iki PKKlı

Norveç Meclisi'nde iki PKK'lı

​İşçi Partisi'nden aday olan Aydar ve Hüseyni milletvekili olarak meclise girdi.
Hepsi yakalandı

Hepsi yakalandı

​PKK'lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi.

​Edremit'ten sonra bir skandal görüntü de İzmir'den geldi.
2023 yeniden <br>şahlanışın sembolü

2023 yeniden
şahlanışın sembolü

​İstikrar ve güven ikliminden taviz yok.

Reform paketi hedefiydi

Reform paketi hedefiydi

​Dijital lira için ilk somut adım.
Washington'da <br>darbe gibi adım

Washington'da
darbe gibi adım

​ABD'li komutan Çin'e Trump garantisi verdi.
Altı yıllık emeğin ürünü

Altı yıllık emeğin ürünü

​Kur'an konularına göre tefsir edildi.
Gebe ölümleri 3 kat arttı

Gebe ölümleri 3 kat arttı

'Kaybettiğimiz hastalarımız maalesef aşısız.'
Yol göründü

Yol göründü

​İlk kez böyle görüntülendi.
Turuncu şehir kalmadı

Turuncu şehir kalmadı

​Müjdeyi Bakan Koca sosyal medya hesabından duyurdu.
Kulüpler tribüne oynuyor

Kulüpler tribüne oynuyor

Spor yasası teklifiyle ilgili banka temsilcileri dinlendi.
Beşiktaş fırsat tepti

Beşiktaş fırsat tepti

​Sayısız gol fırsatına giren Beşiktaş, Dortmund'a 2-1 kaybetti.
Test aşaması tamamlandı

Test aşaması tamamlandı

​Farklı dillerdeki YouTube yorumları çevrilerek gösterilecek.

Washington’da darbe gibi adım: ABD’li komutan Çin’e Trump garantisi verdi
Dünya

Washington’da darbe gibi adım: ABD’li komutan Çin’e Trump garantisi verdi

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in, Trump’ın koltuğu bırakmamak için görevinin son haftalarında Çin’e savaş açabileceği endişesi konusunda iki kez Çin’li mevkidaşı Li Zuocheng’e teminat verdiği ortaya çıktı. Li Zuocheng’i ilk olarak seçim öncesi arayan Milley, ikinci görüşmeyi ise Kongre baskınının ardından yaptı.
PKK’lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi: Hepsi yakalandı
Gündem

PKK’lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi: Hepsi yakalandı

Operasyonlarda lojistik ağı çöken PKK, kanlı eylemlerde kullanacağı patlayıcıları çikolata, cips, sigara, şampuan kutusu, ayakkabı ve tıraş makinesinin içine gizledi. Ancak bu taktiklerin hiçbiri tutmadı. Polis ve jandarma sınırdan sokulan bu patlayıcıları şehirlere ulaşmadan yakaladı. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2021 yılında terör örgütü PKK’nın planladığı 126 saldırı boşa çıkarıldı. Teröristlerin C4 ve PETN gibi patlayıcıları kamufle etmek için her yola başvurduğu görüldü. Mardin-Şanlıurfa’da durdurulan ticari takside şampuan ve jöle kutusu içine gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi.
Kadın girişimciye 5 milyar lira kredi
Ekonomi

Kadın girişimciye 5 milyar lira kredi

Halkbank’ın Üreten Kadınlar Toplantısı’nın bu ayki durağı İzmir oldu. Kadın girişimcilere yönelik destek paketinden bugüne kadar 50 binin üzerinde girişimcinin faydalandığını aktaran Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Paket kapsamında 5 milyar Türk Lirasına ulaşan kredi hacmi gerçekleşti” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.