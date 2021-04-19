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Gündem Kazanma garantili kupon vaadiyle yüzlerce vatandaşı tuzağa düşürüp tavuk çiftliği kurdular
ADANA

'Kazanma garantili kupon' vaadiyle yüzlerce vatandaşı tuzağa düşürüp 'tavuk çiftliği' kurdular

Adana merkezli 10 ilde "garantili kupon" vaadiyle internetten dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen ve 29 zanlının tutuklandığı soruşturma kapsamında şüphelilerin yasa dışı bahis oynatma bahanesiyle vatandaşları dolandırıp kazandıkları parayla tavuk çiftliği, oto galeri ve oto kiralama şirketi kurduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Kazanma garantili kupon vaadiyle yüzlerce vatandaşı tuzağa düşürüp tavuk çiftliği kurdular
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 29’u tutuklanmış, 59’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis sitesi kurarak "kazanma garantili kupon" vadedip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen soruşturmada, 6 ay teknik ve fiziki olarak takip edilen şüphelilerin yakalanması için 9 Nisan günü şafak vakti düğmeye basıldı.

750 POLİSLE ŞAFAK BASKINI

Adana merkezli Ankara, Antalya, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Tekirdağ’da 122 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı 750 polisle baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda zanlılardan 99’u gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

'Tutma garantili kupon' dolandırıcılığına dikkat
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'Tutma garantili kupon' dolandırıcılığına dikkat


Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 11’i savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, 88’i adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 29’u tutuklanmış, 59’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Adreslerinde bulunamayan 23 zanlının yakalanması için de polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

"Keklik yakaladık parçalıyoruz"

Dolandırıcılarla ilgili yeni bilgiler de ortaya çıktı. Buna göre zanlıların dolandırdığı kişiler arasında doktor, askeri personel, market çalışanı ve ev hanımlarının da bulunduğu öğrenildi. Havale, EFT, Swift ödemesi, vergi ve komisyon masrafı adı altında bir doktorun 28 bin lira, askeri personelin 36 bin lira, market çalışanının da 16 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

Zanlıların, market çalışanının olmayan spor müsabakası için 200 lira bahis oynamasını sağladıktan sonra 59 bin lira ödül kazandığı yalanını söyleyip masraf adı altında 16 bin lirasını alarak dolandırdığı tespit edildi.

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Bu arada, işsiz birinin de birikimi olan 18 bin lirayı bu kişilere kaptırdığı ve parasını alamayınca intiharın eşiğine geldiği belirtildi.

Zanlıların kendi aralarındaki görüşmelerde ağlarına düşürdükleri kişiler için “kekliği yakaladık, onu parçalıyoruz” ifadesini kullandığı bilgisine ulaşıldı.

“3 webmaster tutuklandı”

Şüphelilerin kullandıkları geçici 1630 internet sitesiyle ilgili de yeni bilgilere ulaşıldı. Bu siteleri oluşturan zanlıların Baran E, Deniz K, Ferdi Tayfur U. ve Tayfun Can A. olduğu öğrenildi. Ayrıca, webmaster (web sitesi geliştiricisi) olarak adlandırılan bu kişilerin lise mezunu olduğu bildirildi.

Dolandıran SMS'lere takip
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Dolandıran SMS'lere takip

Zanlıların her bir web sitesi için 2 bin lira para aldığı öğrenildi. Ayrıca Webmasterların örgüt liderini nasıl dolandırıcılık yapacağı yönünde yönlendirdiği de belirlendi.

Dört zanlıdan 3’ü tutuklanırken Tayfun Can A’nın savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi.


  • Öte yandan, zanlıların suçtan elde ettikleri gelirlerin bir bölümüyle Antalya’da tavuk çiftliği, başka kentlerde de oto galeri ve oto kiralama şirketi kurdukları iddia edildi.

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