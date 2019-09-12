Ekonomi Tutma garantili kupon dolandırıcılığına dikkat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Tutma garantili kupon' dolandırıcılığına dikkat

Tüketici örgütü temsilcileri, son dönemlerde sosyal medya üzerinden özellikle futbol ve basketbol bahisleri için "tutma garantili kupon" iddiasıyla dolandırıcılık yapıldığı uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Dolandırıcılık olaylarında artış yaşandı.
Dolandırıcılık olaylarında artış yaşandı.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, son yıllarda internetin yaygınlaşmasıyla bu alandaki dolandırıcılık olaylarında da artış yaşandığını söyledi.

Ağaoğlu, dolandırıcıların, umut vererek tüketicileri tuzağa düşürdüklerini belirterek şöyle devam etti:

"Facebook, Instagram, Twitter gibi çeşitli sosyal mecralarda kucaklarında tomar tomar paralar, arkalarında son model arabalarla fotoğraf paylaşıyorlar. Bunlar sözüm ona birkaç ay öncesine kadar çok fakirken bu sisteme girip zengin olmuşlar, birilerine teşekkür ederek tüketicileri oraya yönlendiriyorlar. 'Belki ben de zengin olurum' diye sisteme giren vatandaşlar oltalama yöntemiyle önce kazanıyor sonrasında da tefecilere kadar borçlandırılıyor. Bedava peynir fare kapanında olur."

Bilinçli tüketicilerin, bu tür ilanları gördüklerinde sosyal medya işletmecisine durumu bildirmeleri ve savcılık ile emniyete şikayette bulunmaları gerektiğini dile getiren Ağaoğlu, "Dolandırdıkları kişilerin para transferlerini de masum insanların üzerinden yapıyorlar. Masum insanlara hesap açtırıp ellerinden banka kartlarını alıyorlar. Şebekenin elemanı ATM'den parayı çekiyor. Adına hesap açılan kişi asıl suçlu olmuş oluyor. Aman dikkat, sosyal medyada tehlike kol geziyor." diye konuştu.

Ağaoğlu, bu konuda kendilerine başvuran mağdurları ilgili kurumlara yönlendirdiklerini de sözlerine ekledi.

"Hiç kimse kendi kazancını bedavadan başkasıyla paylaşmaz"

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz da son dönemde şans oyunlarına talebin arttığını ve bunu fırsata çeviren dolandırıcıların pozisyon aldığını söyledi.

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Yılmaz, özellikle sosyal medyada futbol ve basketbol üzerinden bahisler yapıldığını belirterek şöyle dedi:

"Bu, adeta dolandırıcıların yeni kazanç kapısı durumuna geldi. Tüketicilerin son derece dikkatli olması lazım. Sosyal medya üzerinden kupon getirisinin çok yüksek olduğu yazıları ve buradan kazanılmış gibi gösterilen lüks araba ve ev fotoğrafları paylaşılıyor. Tuzağa düşürülen tüketicinin cebinden parası çekilip alınıyor. Hiç kimse kendi kazancını bedavadan başkasıyla paylaşmaz. Böyle bir kazanç söz konusuysa mantık olarak ilk önce kendilerinin almaları gerekiyor."

"Dolandırılan kişilerin savcılığa başvurmaları gerekiyor"

Vatandaşlardan ciddi paralar alındığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Pazar, pay olarak çok büyük. Tüketiciler, 100 lira ile 600 lira arasında kupon satılarak, çok yüksek kazanç sağlayacaklarına ikna ediliyor. Özellikle bahse ilgisi olanlar bu konuya cazip bakıyor. Tüketicilerimizin tanımadığı, bilmediği ve garantisi olmayan bu tür oyunlara itibar etmemelerini istiyoruz. Alın teri olmadan, çalışma olmadan şans ve bahis üzerinden alınan para kalıcı değildir. Kaldı ki bahsettiğimiz konuda alınan bir para yok, tüketicinin kaybettiği paradan bahsediyoruz. Dolandırılan kişilerin doğrudan cumhuriyet savcılığına başvurmaları gerekiyor. Ayrıca yetkililerin de bu konudaki çalışmaları daha fazla yoğunlaşırsa bu tür mağduriyetler yaşanmamış olur."

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