Kendini polis olarak tanıttı: 120 bin lira dolandırıldı

Hayatında ilk defa internet üzerinde alışveriş yaptığı belirten Mesut Aktaş, şunları söyledi: İnternetten bir tane ayakkabı bile almadım. ‘100 TL fazla olsun, buradan gözümüzün gördüğü şeyi alalım’ diyordum. Ben burada nasıl böyle hataya düştüm, anlayamadım. Bir gözümü açtım ki buzağıları almışım, parayı ödemişim. Şimdi veterinerde buzağıların hastalığı ile uğraşıyorum. Bir yandan param gitti diğer yandan da hayvanların her gün öldüklerini görmekten psikolojim bozuldu. Şu anda hayvanlar yaşıyor ve yavaş yavaş can çekişerek ölüyorlar. 20’ye yakın serum kullandık. Şu anda 2'si can çekişiyor.