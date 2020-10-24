Sosyal medya hesabı satın almak isteyenler bu isme dikkat etsin: Mahsun Baran Kaya

Dünya genelinde 1 milyarı aşkın kullancısı bulunan en popüler sosyal mecralar sıralamasında 3. sırada bulunan Instagram'da fırsatçılar 'hesap satma' bahanesiyle dolandırıcılık yapıyor.

Nasıl yapıyor?

Dolandırıcılar birçok web sitesinde ve forumlarda açtıkları başlıklarla kullanıcıların kendilerine ulaşmasını bekliyor. Daha sonra bu kişiler belirledikleri fiyatı karşı tarafa ilettikten sonra paranın hesaplarına geçmesini bekliyor. Para hesaba geçtikten sonra da mesajlara cevap vermeyi bırakarak izlerini kaybettirmeye çalışıyorlar.

En popüler dolandırıcı: Mahsun Baran Kaya

İzmir'de yaşadığı tespit edilen Mahsun Baran Kaya forum ve web sitelerine girdiği ilanlarla hesap satın almak isteyenlerin kendilerine ulaşmasını bekliyor. Yüksek takipçili hesapları ucuz fiyattan satıyormuş gibi gösteren Kaya, hesabına yatırılan para sonrası izini kaybettirmeye çalışıyor.

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