Kendisine 200 lira borcu olan gencin babasını vuran sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Demir ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Demir, savunmasında, kimseyi öldürme kastı taşımadığını, sadece korkutmak istediğini ve alacaklı olduğu gencin annesini de rehin almadığını iddia etti.

Sanık avukatı Ahmet Celalettin Yalçın da müvekkilinin öldürme amacıyla hareket etmediğini öne sürdü.

"Sanığın Havva Ö'ye yönelik rehin alma ve Havva ve Ahmet Ö'ye yönelik silahla tehdit suçları sabit değildir." diyen Yalçın, "Bu suçlardan beraatine karar verilmesini talep ederiz. Ayrıca Mustafa Ö'ye yönelik eylemde de sanık, uyarı ateşi yapması sonucu yaralamaya neden olmuştur. Bu eylem, sanığın ısrarına rağmen karşı tarafın müştemilattan çıkmamaları üzerine gerçekleştiği için, ağır tahrik altında yapılmıştır." savunmasında bulundu.

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Mahkeme heyeti, Mustafa Ö'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezası verdiği sanık Demir'in tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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Heyet ayrıca sanığın, Mustafa Ö'ye yönelik "tehdit" suçundan beraatine, Havva Ö'ye ve Ahmet Ö'ye yönelik "silahla tehdit" suçundan ayrı ayrı verdiği 1'er yıl 8'er ay hapis cezasının ertelenmesine karar verdi.

Böylece sanık Demir'e 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

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Olay

İddiaya göre, merkez Meram ilçesi Kaşınhanı İstasyon Mahallesi'nde motosiklet tamirciliği yapan Ramazan Demir, 17 Temmuz 2019'da, kendisine 200 lira borcu olan Ahmet Ö'yü (18) arayarak borcunu ödemesini istemişti.

Bunun üzerine Ahmet Ö'nün babası Mustafa Ö, Ramazan Demir'in dükkanına gitmiş, burada aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Olay yerine Ahmet Ö. ve annesi Havva Ö. de gelmiş, elindeki av tüfeğiyle ateş eden Demir, Havva Ö'yü rehin alıp evinin avlusuna götürdüğü öne sürülmüştü.

Demir, bu eyleme müdahale etmek isteyen baba Mustafa Ö'yü tüfekle karnından yaralamıştı.

Gözaltına alınan Demir tutuklanmıştı.