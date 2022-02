​Kepez’den sağlık raporu hizmeti

Hizmet ağını her geçen gün daha da genişleten Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, ilçe sakinlerine uzman hekim kadrosu ve güler yüzlü personeliyle özel hastane konforunda hizmet veriyor. Poliklinik hizmetleriyle daha da büyüyen Belediye Sağlık Merkezi, hizmet çeşitliliğini her geçen gün artırarak, ilçe sakinlerine kaliteli sağlık hizmeti sunuyor. Türkiye’de belediyeler arasında ilk talasemi testi ruhsatını alan Kepez Belediyesi, her yıl binlerce çifti uygun fiyatlarla talasemi hizmetiyle buluşturuyor. Sağlık Bakanlığı’nca Tıp Merkezi statüsüne alınan Belediye Sağlık Merkezi’nde, işe giriş, ehliyet için gerekli olan sağlık raporları da veriliyor.

ÖZEL HASTANE KONFORUNDA HİZMET

Belediye Sağlık Merkezi’nde; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, Engelli Koordinasyon Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ağız ve Diş Sağlığı, Göz, Genel Cerrahi, Dahiliye, Fizik Tedavi Polikliniği, Psikolojik Destek Hizmeti, Kanser Tarama Merkezi, Evde Sağlık, Diyetisyen, Laboratuvar ve Halk Eczanesi bulunuyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Belediye Sağlık Merkezi’nin 338 11 22 nolu telefonundan gerekli bilgilere ulaşabilirler.