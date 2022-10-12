Kıbrıs Gazisi evinin bahçesini traktörle sürerken top güllesi buldu

Yeniimaret Mahallesi'nde yaşayan Aksal, bahçesini traktörle sürerken topraktan gülle çıktığını gördü.

Aksal bulunduğu yerden çıkardığı gülleyi temizledi, bahçesinin bir köşesinde sergilemeye başladı.

AA

Aksal, güllenin yaklaşık 50 kilogram ağırlığında olduğunu belirtti.

Evinin, Edirne Yeni Sarayı kalıntılarına yakın bir noktada olduğunu ifade eden Aksal, "Mahallemizdeki hemen her evin bahçesinde gülle ve boş kovanlar bulunuyor. Tahminim, bu Balkan Savaşları'ndan kalma. Küflü olduğu için tam olarak hangi tarihten kaldığını bilmiyoruz" diye konuştu.

AA

Aksal, kendisine Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlatan gülleyi bahçesinde sergilemek istediğini ifade etti.