Kılıçdaroğlu: Terörist cenazelerine katılmayı doğru bulmuyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de Muhtarlar Buluşması Toplantısı'nın açılışında konuştu.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Türk ordusuna yönelik sözleri üzerine başlayan tartışmaların ardından milliyetçilik vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, teröristlerin cenazesine katılmayı doğru bulmadığını ifade etti.
CHP lideri konuşmasında, “Hiçbir teröristin cenaze törenine, asla ve asla hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, milletvekilinin, il başkanının, ilçe başkanının katılmasını doğru bulmam. Doğru değil bu, doğru değil. Benim milliyetçilik anlayışım, vatanseverliktir. Bayrağımı seviyorum” dedi.