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Gündem Kılıçdaroğlu Terörist cenazelerine katılmayı doğru bulmuyorum
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu: Terörist cenazelerine katılmayı doğru bulmuyorum

Muhtarlar Buluşması'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li vekil Başarır’ın Türk ordusuna yönelik sözleri üzerine başlayan tartışmaların ardından milliyetçilik vurgusu yaparak “Teröristlerin cenazelerine katılmayı doğru bulmuyorum. Benim milliyetçilik anlayışım, vatanseverliktir” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de Muhtarlar Buluşması Toplantısı'nın açılışında konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Türk ordusuna yönelik sözleri üzerine başlayan tartışmaların ardından milliyetçilik vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, teröristlerin cenazesine katılmayı doğru bulmadığını ifade etti.

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CHP lideri konuşmasında, “Hiçbir teröristin cenaze törenine, asla ve asla hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, milletvekilinin, il başkanının, ilçe başkanının katılmasını doğru bulmam. Doğru değil bu, doğru değil. Benim milliyetçilik anlayışım, vatanseverliktir. Bayrağımı seviyorum” dedi.

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HDP'li vekil terörist cenazesini omuzladı
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HDP'li vekil terörist cenazesini omuzladı
Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde 27 Ağustos'ta güvenlik güçlerine saldıran PKK'lı grupta bulunan ve çatışmada ölen 'Destan Rüstem' kod adlı terörist Sıdıka Yıldız, memleketi Van'ın Başkale İlçesi'nde toprağa verildi. Cenaze törenine, HDP Van Milletvekili Tuba Hezer katılarak terörist cenazesini omzunda taşıdı.


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