Resulayn'da etkisiz hale getirilen PYD'li terörist Güneş'in CHP'li Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık biz kendi İHA'mızı da SİHA'mızı da Akıncıyı'da yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şimdi artık biz kendi İHA'mızı da, SİHA'mızı da, Akıncıyı'da yapıyoruz. Bu durumu daha ileri taşıyacağız'' dedi.