Resulayn'da etkisiz hale getirilen PYD'li terörist Güneş'in CHP'li Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıktı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde devriye görevi icra eden Mehmetçik'e pusu kuran PYD'li terörist Ceren Güneş kod adlı Özge Aydın, amacına ulaşamadan etkisiz hale getirildi. O teröristin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıktı.
Ceren Güneş kod adlı PYD'li terörist Özge Aydın, kurduğu bombalı tuzak önceden fark edilerek Resulany'da etkisiz hale getirildi.
Sosyal medyada yankı uyandıran haber sonrası yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Terörist Güneş'in, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ve terör operasyonları kapsamında gözaltına alınan örgüt mensupları lehine propaganda yapmasına izin verildiği tespit edildi.