Gündem Resulaynda etkisiz hale getirilen PYDli terörist Güneşin CHPli Ağbaba tarafından TBMMye sokulduğu ortaya çıktı
POLİTİKA

Resulayn'da etkisiz hale getirilen PYD'li terörist Güneş'in CHP'li Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıktı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde devriye görevi icra eden Mehmetçik'e pusu kuran PYD'li terörist Ceren Güneş kod adlı Özge Aydın, amacına ulaşamadan etkisiz hale getirildi. O teröristin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Veli Ağbaba ve PYD'li terörist Ceren Güneş
Veli Ağbaba ve PYD'li terörist Ceren Güneş

Ceren Güneş kod adlı PYD'li terörist Özge Aydın, kurduğu bombalı tuzak önceden fark edilerek Resulany'da etkisiz hale getirildi.

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Terörist Güneş'in, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ve terör operasyonları kapsamında gözaltına alınan örgüt mensupları lehine propaganda yapmasına izin verildiği tespit edildi.

Resulayn'da etkisiz hale getirilen PYD'li terörist Güneş'in CHP'li Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıktı
OYNAT 00:25
Resulayn'da etkisiz hale getirilen PYD'li terörist Güneş'in CHP'li Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıktı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde devriye görevi icra eden Mehmetçik'e pusu kuran PYD'li terörist Özge Aydın kod adlı Ceren Güneş, amacına ulaşamadan etkisiz hale getirildi. O teröristin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıktı.

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