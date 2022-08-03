Kılıçdaroğlu yangınla mücadele devam ederken 'otel yapacaklar' diye ortalığı ayağa kaldırmıştı: Tek çivi çakılmadı

Geçtiğimiz yıl ülke genelinde 15’i büyük olmak üzere 299 orman yangını çıktı. 28 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında çıkan yangınlarda yaklaşık 140 bin hektar ormanlık alan zarar gördü.

YARALAR TEK TEK SARILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmalarıyla orman yangınlarında zarar gören bölgelerde yaralar tek tek sarıldı. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Antalya, Muğla, Denizli, İzmir, Çanakkale, Balıkesir ve Kütahya başta olmak üzere zarar gören alanlar doğal gençleştirme ve ağaçlandırma yöntemiyle yeniden yeşille buluşturuldu. Öte yandan yangınlarda evleri zarar gören vatandaşlar için yeni evler inşa edildi.

KILIÇDAROĞLU: OTEL YAPACAKLAR

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ederken provokasyon peşinde olan muhalefet, yangınlardan hükümeti sorumlu tutmuştu. Alevlerle mücadele devam ederken algı operasyonlarıyla çalışmalara leke sürmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanan bölgelerin imara açılacağını öne sürmüştü. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Bir cumhurbaşkanı yanan orman alanlarının yerine otel yapımına ses çıkarmıyor, otel yapılmasını sağlıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez" demişti.

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CHP LİDERİ PEŞ PEŞE PROVOKASYONA GİRİŞTİ

Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yanan orman alanlarının tekrar kazandırılması görevinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verildiğini iddia ederek yeni bir provokasyona girişmişti. Kılıçdaroğlu'nun gerçek dışı açıklamasına yanıt ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan gelmişti. Ersoy, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hem anayasa hem kanunlar gereği yanan orman arazilerinin öncelikle ağaçlandırılması hukuki bir zorunluluk olup görev yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndadır. Siz bunları zaten biliyorsunuz ama gerçek dışı iftiralarınıza ısrarla devam ediyorsunuz" açıklamasında bulunmuştu.

Yangın felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için hummalı bir çalışma yürütüldü. Ekipler, yanan alanların yeniden yeşil bir görünüm kazanmasını sağladı.

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Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre yeşillendirme çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Kalan çalışmaların ise yıl sonuna kadar biteceğinin öngörüldüğü belirtildi.

'OTEL YAPILACAK' YALANI ELİNDE PATLADI

Öte yandan felaketin yıl dönümünde havadan ve karadan görüntülenen yanan alanlarda ne bir yapılaşma, ne de bir otel inşaatı görülmedi.

Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefetin ortaya attığı gibi "Yanan alanların imara açıldığı ya da otel yapıldığı" yönündeki iddiaların asılsız olduğu, yangının yıl dönümünde bir kez daha kanıtlanmış oldu.

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