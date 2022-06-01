Gündem Kılıçdaroğlu talimat vermişti Türk Hava Kurumuna bağış sözü veren CHPli 11 belediyeden aylardır ses yok
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu talimat vermişti: Türk Hava Kurumu'na bağış sözü veren CHP'li 11 belediyeden aylardır ses yok

Geçtiğimiz sene çıkan orman yangınlarından hükümeti sorumlu tutan ve Türk Hava Kurumu uçaklarının özellikle uçurulmadığını öne süren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu iddiasının ardından çalışır durumda olmayan THK uçaklarını işaret ederek CHP'li belediyelere görev vermişti. Kılıçdaroğlu, "Bu sorunu CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı çözer. 11 başkan bir araya gelip 4-5 milyon dolar verebilir" sözleriyle topu belediye başkanlarına atmıştı. Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı adına açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm bakım giderlerini üstleneceklerini duyurmuştu. Ancak Türk Hava Kurumu'na bağışta bulunma sözü veren 11 CHP'li belediye, aylar geçmesine rağmen sözünü tutmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu talimat vermişti: Türk Hava Kurumuna bağış sözü veren CHPli 11 belediyeden aylardır ses yok
Kemal Kılıçdaroğlu

Geçtiğimiz yıl ülke genelinde 15’i büyük olmak üzere 299 orman yangını çıktı. 28 Temmuz-13 Ağustos arasındaki yangınlarda yaklaşık 140 bin hektar ormanlık alan zarar gördü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmalarıyla orman yangınlarında zarar gören bölgelerde yaralar tek tek sarıldı. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Denizli, Muğla, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya ve Antalya başta olmak üzere zarar gören alanlar doğal gençleştirme ve ağaçlandırma yöntemiyle yeniden yeşillendirildi. Öte yandan yangınlarda evleri zarar gören vatandaşlar için yeni evler inşa edildi.

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ederken provokasyon peşinde olan muhalefet, yangınlardan hükümeti sorumlu tutmuştu. Türk Hava Kurumu uçakları üzerinden provokasyon yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uçakların özellikle uçurulmadığını öne sürmüştü. CHP lideri bu iddiasının ardından ise "Şu anda çalıştırılabilir durumda bir uçak yok." diyerek kendisiyle çelişmişti.

KILIÇDAROĞLU CHP'Lİ BELEDİYELERE GÖREV VERDİ

Kılıçdaroğlu, daha sonra ise uçamayacak durumda olan uçakları işaret ederek "Bu sorunu CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı çözer. 11 başkan bir araya gelip 4-5 milyon dolar verebilir" diyerek topu CHP'li belediye başkanlarına atmıştı.

EKREM İMAMOĞLU: GİDERLERİ BİZ KARŞILAYACAĞIZ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından sosyal medya hesabından CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı adına açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ülkemize büyük hizmetleri olmuş olan bu kurumumuzdaki yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak karşılamaya hazır olduğumuzun altını çizeriz." açıklamasında bulundu.

İMAMOĞLU SÖZÜNÜ TUTMADI

Konuya ilişkin daha sonra gazetecilere değerlendirmede bulunan İmamoğlu, 11 belediyenin tüm imkanlarıyla seferber olacağının altını çizdi. Ancak İmamoğlu öncülüğünde Türk Hava Kurumu'na bağışta bulunma sözü veren 11 CHP'li belediye, aylar geçmesine rağmen konuya ilişkin tek bir adım atmadı.

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Kılıçdaroğlu talimat vermişti: Türk Hava Kurumu'na bağış sözü veren CHP'li 11 belediyeden aylardır ses yok
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Kılıçdaroğlu talimat vermişti: Türk Hava Kurumu'na bağış sözü veren CHP'li 11 belediyeden aylardır ses yok

Geçtiğimiz sene çıkan orman yangınlarından hükümeti sorumlu tutan ve Türk Hava Kurumu uçaklarının özellikle uçurulmadığını öne süren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu iddiasının ardından çalışır durumda olmayan THK uçaklarını işaret ederek CHP'li belediyelere görev vermişti. Kılıçdaroğlu, "Bu sorunu CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı çözer. 11 başkan bir araya gelip 4-5 milyon dolar verebilir" sözleriyle topu belediye başkanlarına atmıştı. Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı adına açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm bakım giderlerini üstleneceklerini duyurmuştu. Ancak Türk Hava Kurumu'na bağışta bulunma sözü veren 11 CHP'li belediye, aylar geçmesine rağmen sözünü tutmadı.

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