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Gündem Kılıçdaroğluna en yakın isim olan Faik Öztrak koronayı yendi
POLİTİKA TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu'na en yakın isim olan Faik Öztrak koronayı yendi

Koronavirüse yakalanan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı. Öztrak, sosyal medya hesabından koronavirüsü yendiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
CHP Sözcüsü Faik Öztrak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti: "İkinci Kovid testim de negatif çıktı. Çok şükür hastalığı atlattım. Bugün itibarıyla karantinadan çıktım. Hastalığımda bana moral veren tüm mesaj, paylaşım ve güzel dileklere müteşekkirim. Ve kuşkusuz en büyük teşekkürüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza. İyi ki varsınız."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı
GÜNDEM
CHP Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

DHKP-C'li Timtik için taziyelerin yayınlandığı CHP'nin Sözcüsü Öztrak: Biz teröriste sahip çıkmayız, yorum yapmak suç mu?
OYNAT 02:03
DHKP-C'li Timtik için taziyelerin yayınlandığı CHP'nin Sözcüsü Öztrak: Biz teröriste sahip çıkmayız, yorum yapmak suç mu?
Cezaevinde başlattığı eylem sonucu ölen DHKP-C'li terörist Ebru Timtik için, başta CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olmak üzere pek çok isim taziye yayınlanmıştı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: CHP teröre teröriste sahip çıkmaz. CHP bu ülkenin kurucu partisidir. Bir arkadaşımız çıkıp yorum yapmış. Yorum yapmak suç mu? Sonra da gözaltına alınıyor. Bu olmaz.'


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