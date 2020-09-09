CHP Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
TESTİ POZİTİF ÇIKTI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
- Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Faik Öztrak, paylaşımında, "Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum" dedi.
Öztrak şu ifadelere yer verdi:
Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim.
Sağlık durumum şu an gayet iyi.Fakat birkaç hafta evden çalışacağım.Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim.Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum.