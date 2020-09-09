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POLİTİKA

CHP'li Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztrak, kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek "Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Faik Öztrak
Faik Öztrak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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  • Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Faik Öztrak, paylaşımında, "Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum" dedi.

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Öztrak şu ifadelere yer verdi:

  • Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim.

    Sağlık durumum şu an gayet iyi.Fakat birkaç hafta evden çalışacağım.Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim.Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum.

Faik Ötrak'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama.

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