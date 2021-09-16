Gündem Kılıçdaroğluna İnce gönderme
ANKARA

Kılıçdaroğlu’na İnce gönderme

Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelen Muharrem İnce, partisinin 18 Eylül’de gerçekleştirilecek 1. Olağan Kurultayı hakkında bilgi verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kılıçdaroğlu’na İnce gönderme
Muharrem İnce

Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelen Muharrem İnce, partisinin 18 Eylül’de gerçekleştirilecek 1. Olağan Kurultayı hakkında bilgi verdi. CHP’ye göndermelerde bulunan İnce’nin, ilk mesajı parti içi demokrasiye yönelik oldu. İnce, “Eski partimde genel başkan adayı olabilmek için kurultay delegelerinden imza toplanıyordu. Genel başkan olan kişi baskıyla tüm delegelerin imzasını alıyordu” dedi.

  • Bir siyasi partinin genel başkanının doğal cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen İnce, ittifaklar konusuna seçime 3 ay kala bakılabileceğini belirtti. İnce, “Bu partiyi kurmuşsak, ben aday olmuyorsam ne diye duruyorum” dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimi için çoklu aday öneren İnce, “Çatı aday önerisi matematik bilmeyenlerin önerisidir” dedi. Erken seçim ihtimaline yönelik soruya İnce, “Baskın bir seçim görmüyorum. 2022 sonbaharından önce seçim öngörmüyorum” cevabını verdi. İnce ittifaklar konusunda ise “Seçime yakın ittifaklara bakarız” diye konuştu.

BIDEN’IN DOSTU DEĞİLİM

CHP’nin kendilerine karşı mesafe koyup koymadığı sorusuna ise İnce, “Biz işimize bakacağız . Alınganlık gösterdiğimiz yok. Herkes dostları arasına giriyorsa biz de dostu sayılırız. Ama, Biden’ın dostu değilim” cevabını verdi.

Abone Ol Google News
Yok abi abarttınız

'Yok abi abarttınız'

​Markete giderken polise yakalanan koronalı gençten ilginç tepki.
Apaçık hadsizlik

Apaçık hadsizlik

​Döngüsel kültüre çığ gibi tepki.
Norveç Meclisinde iki PKKlı

Norveç Meclisi'nde iki PKK'lı

​İşçi Partisi'nden aday olan Aydar ve Hüseyni milletvekili olarak meclise girdi.
Hepsi yakalandı

Hepsi yakalandı

​PKK'lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi.

​Edremit'ten sonra bir skandal görüntü de İzmir'den geldi.
2023 yeniden <br>şahlanışın sembolü

2023 yeniden
şahlanışın sembolü

​İstikrar ve güven ikliminden taviz yok.

Reform paketi hedefiydi

Reform paketi hedefiydi

​Dijital lira için ilk somut adım.
Washington'da <br>darbe gibi adım

Washington'da
darbe gibi adım

​ABD'li komutan Çin'e Trump garantisi verdi.
Altı yıllık emeğin ürünü

Altı yıllık emeğin ürünü

​Kur'an konularına göre tefsir edildi.
Gebe ölümleri 3 kat arttı

Gebe ölümleri 3 kat arttı

'Kaybettiğimiz hastalarımız maalesef aşısız.'
Yol göründü

Yol göründü

​İlk kez böyle görüntülendi.
Turuncu şehir kalmadı

Turuncu şehir kalmadı

​Müjdeyi Bakan Koca sosyal medya hesabından duyurdu.
Kulüpler tribüne oynuyor

Kulüpler tribüne oynuyor

Spor yasası teklifiyle ilgili banka temsilcileri dinlendi.
Beşiktaş fırsat tepti

Beşiktaş fırsat tepti

​Sayısız gol fırsatına giren Beşiktaş, Dortmund'a 2-1 kaybetti.
Test aşaması tamamlandı

Test aşaması tamamlandı

​Farklı dillerdeki YouTube yorumları çevrilerek gösterilecek.

Washington’da darbe gibi adım: ABD’li komutan Çin’e Trump garantisi verdi
Dünya

Washington’da darbe gibi adım: ABD’li komutan Çin’e Trump garantisi verdi

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in, Trump’ın koltuğu bırakmamak için görevinin son haftalarında Çin’e savaş açabileceği endişesi konusunda iki kez Çin’li mevkidaşı Li Zuocheng’e teminat verdiği ortaya çıktı. Li Zuocheng’i ilk olarak seçim öncesi arayan Milley, ikinci görüşmeyi ise Kongre baskınının ardından yaptı.
PKK’lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi: Hepsi yakalandı
Gündem

PKK’lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi: Hepsi yakalandı

Operasyonlarda lojistik ağı çöken PKK, kanlı eylemlerde kullanacağı patlayıcıları çikolata, cips, sigara, şampuan kutusu, ayakkabı ve tıraş makinesinin içine gizledi. Ancak bu taktiklerin hiçbiri tutmadı. Polis ve jandarma sınırdan sokulan bu patlayıcıları şehirlere ulaşmadan yakaladı. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2021 yılında terör örgütü PKK’nın planladığı 126 saldırı boşa çıkarıldı. Teröristlerin C4 ve PETN gibi patlayıcıları kamufle etmek için her yola başvurduğu görüldü. Mardin-Şanlıurfa’da durdurulan ticari takside şampuan ve jöle kutusu içine gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi.
Kadın girişimciye 5 milyar lira kredi
Ekonomi

Kadın girişimciye 5 milyar lira kredi

Halkbank’ın Üreten Kadınlar Toplantısı’nın bu ayki durağı İzmir oldu. Kadın girişimcilere yönelik destek paketinden bugüne kadar 50 binin üzerinde girişimcinin faydalandığını aktaran Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Paket kapsamında 5 milyar Türk Lirasına ulaşan kredi hacmi gerçekleşti” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.