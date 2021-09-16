​Kılıçdaroğlu’na İnce gönderme

Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelen Muharrem İnce, partisinin 18 Eylül’de gerçekleştirilecek 1. Olağan Kurultayı hakkında bilgi verdi. CHP’ye göndermelerde bulunan İnce’nin, ilk mesajı parti içi demokrasiye yönelik oldu. İnce, “Eski partimde genel başkan adayı olabilmek için kurultay delegelerinden imza toplanıyordu. Genel başkan olan kişi baskıyla tüm delegelerin imzasını alıyordu” dedi.

Bir siyasi partinin genel başkanının doğal cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen İnce, ittifaklar konusuna seçime 3 ay kala bakılabileceğini belirtti. İnce, “Bu partiyi kurmuşsak, ben aday olmuyorsam ne diye duruyorum” dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimi için çoklu aday öneren İnce, “Çatı aday önerisi matematik bilmeyenlerin önerisidir” dedi. Erken seçim ihtimaline yönelik soruya İnce, “Baskın bir seçim görmüyorum. 2022 sonbaharından önce seçim öngörmüyorum” cevabını verdi. İnce ittifaklar konusunda ise “Seçime yakın ittifaklara bakarız” diye konuştu.

BIDEN’IN DOSTU DEĞİLİM

CHP’nin kendilerine karşı mesafe koyup koymadığı sorusuna ise İnce, “Biz işimize bakacağız . Alınganlık gösterdiğimiz yok. Herkes dostları arasına giriyorsa biz de dostu sayılırız. Ama, Biden’ın dostu değilim” cevabını verdi.