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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye konuşma uyarısı: Kimse rehavete kapılmasın

2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Kılıçdaroğlu, altılı masada sorun çıkmaması için parti yönetiminin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Altılı masa ile ilgili konuşmalarda hassas olunması gerektiği talimatını veren CHP lider, "Sadece partimizi değil altılı masadaki partileri de dikkate alarak açıklama yapın. Canlı yayınlarda soru sorulabilir, bilgi ile konuşulalım, donanımızı artıralım, dikkatli olun. Kimse gevşemesin, sonuna kadar rehavete kapılmak yok" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Kılıçdaroğlundan CHPye konuşma uyarısı: Kimse rehavete kapılmasın
Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye 2023'te yapılacak seçimleri hazırlıkları başladı. CHP'nin önderliğinde kurulan 6'lı masada kim aday olacağı tartışmaları sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sürekli konuşuluyor. Kılıçdaroğlu da bu yöndeki açıklamaları reddetmeyerek her seferinde cumhurbaşkanı adaylığı için ön plana çıkıyor.

  • Geçtiğimiz günlerde de partisine seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, adaylığına da tam destek istemesi sonrası olumlu dönüş alıp elini güçlendirdi.

İzmir'de uyardı

Son olarak Kılıçdaroğlu, partisini Meclis'in açılışı öncesi konuyla ilgili İzmir'de kampa soktu. Burada süreç ile ilgili partililere talimat veren CHP lideri, 6'lı masada adaylığı ile ilgili sorun çıkmamaması için nelere dikkat edilmesini anlatarak şu ifadeleri kullandı;

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık çıkışı: Altılı masa uzlaşırsa ben hazırım
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"Masa ile ilgili konuşurken dikkat"

"Altılı masa ile ilgili konuşmalarınıza çok dikkat edin. Sadece partimizi değil altılı masadaki partileri de dikkate alarak açıklama yapın.

"Gevşemeyin"

Canlı yayınlarda soru sorulabilir, bilgi ile konuşulalım, donanımızı artıralım, dikkatli olun.Kimse gevşemesin, sonuna kadar rehavete kapılmak yok."

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