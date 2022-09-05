Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık çıkışı: Altılı masa uzlaşırsa ben hazırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de yayınlanan “İlker Karagöz ile Çalar Saat” programına katıldı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiaları hakkında, "Oturacağız ben verdiğim sözü tutan bir insanım. Altı lideri oturur, belirler, açıklarız. Hep birlikte destek veririz. TC devletinin 13. Cumhurbaşkanı da uzlaşma kültürünü esas alarak çünkü demokrasilerde asıl olan uzlaşmadır, ülkemizi aydınlığa çıkarmak zorundayız. Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli" dedi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA KAPIYI KAPATTI

Kılıçdaroğlu, "Mansur Yavaş-Ekrem İmamoğlu adaylık denklemi içinde mi" sorusunu ise, "Bunlar hiç konuşulmadı. Görevlerinde başarılılar" şeklinde yanıtladı.

HDP'ye bakanlık verilecek mi?

CHP'li Gürsel Tekin 'HDP'ye bakanlık verilecek' açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

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"Burada önemli olan 6 liderin Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili karar alması ve kamuoyuna duyurması. Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız. Dolayısıyla şu veya bu herhangi bir şekilde ironi de yapabilir başka bir konuşma da yapabilir. Burada önemli olan altı liderin karar almaları."

'KHK'lıların hepsini iade edeceğiz' sözü

Kılıçdaroğlu, KHK çıkışıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"KHK'lılarla ilgili daha önce pek çok açıklama yaptım. Kişiyi KHK ile üniversiteden atmışsınız. Bunların tamamını göreve iade edeceğiz. Kişiyi almışsınız KHK ile atmışsınız kamu görevinden. Savcıya gitmiş, savcı takipsizlik vermiş. Ne yapacaksınız? Göreve iade edeceksiniz.

KHK'lı, atmışsınız görevden. Savcı soruşturma açmış, mahkeme beraat vermiş. Göreve iade edeceksiniz. Yoksa kişi mahkum olmuşsa o KHK değil. FETÖ'nün siyasi ayağını da çıkaracağım ortaya."

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