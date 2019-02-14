Gündem Kılıçdaroğlundan kazandığı tazminatla döner dağıttı
POLİTİKA

Mehmet Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla döner dağıttı

Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla döner dağıttı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla Ankaralılara döner dağıttı. Özhaseki, "Yapılan iftira neticesinde, iki kez Türk hukuk tarihinde savcılar bir araya geldiler, bu nedir diye incelediler. Oy birliğiyle ikisinde de 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği her şey yalan, her şey iftira' diye karar verdiler" dedi.

Haber Merkezi AA
Mehmet Özhaseki, dağıttığı döneri kendisi de kesti.
Mehmet Özhaseki, dağıttığı döneri kendisi de kesti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla Ankaralılara döner dağıttı.

  • 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki "Ankara döneri" dağıtımında konuşan Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun hakkında dile getirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığının mahkeme kararıyla ortaya konulduğunu ve adaletin yerini bulduğunu belirtti.

Özhaseki, "Kötülük yapanların yaptıkları kötülük yanına kalıyordu. Bu kuralın değiştiği bir gündeyiz. Adalet yerini buluyor ama kötülerin de kötülüğünü ispatladığımız ortaya çıkmış oldu" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu hakkındaki tazminat davaları için fon
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu hakkındaki tazminat davaları için fon

Durmadan yalan söylüyor

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın bir FETÖ operasyonu ile iş başından uzaklaştırıldığını, CHP'nin Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ operasyonu sonucu getirildiğini ileri süren Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Kemal Kılıçdaroğlu) 8-9 yıl önce, ilk TBMM konuşmasında sözü Türkiye'de yapılan kötülüklere, yolsuzluklara getirip burada 21 yıl belediye başkanlığı yapmış birisini suçladı. 25 yıllık kamu görevlisiyim. Belediye başkanlığı, bakanlık yaptım ve genel başkan yardımcısıyım. En ufacık bir hatamız olmadığı gibi asla bir ceza da almadık. Yapılan iftira neticesinde, iki kez Türk hukuk tarihinde savcılar bir araya geldiler, bu nedir diye incelediler. Oy birliğiyle ikisinde de 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği her şey yalan, her şey iftira' diye karar verdiler. Fakat orada bir algı operasyonu devam etti. Yaklaşan seçimler boyunca üç-dört ay devam ettirdiler. Ben ömrümde hiç sola oy vermemişim ama Deniz Baykal'ı bir kez daha takdir ediyorum. Devlet adamıydı. Şimdi yerine gelen adam durmadan yalan söylüyor. Sabah bir yalan, öğleden sonra bir yalan, akşam bir yalan."

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Yalanların hepsini ispatlamış olduk

Özhaseki, ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "yalancılıkla" suçladığı için hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu dile getirdi.

Savcılıktaki ifadesinde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik iddiasını savunduğunu aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Savunmamda aynen şöyle yazdım; 'Sözümün arkasındayım. Ömrümde bu kadar yalancı bir siyasetçi görmedim. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü yalanları diye sıraladım. Ama sadece benim hakkımda söylenenleri sıraladım. Eğer Türkiye'deki, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, başkalarına ettiği yalanları, hakaretleri ve iftiraları sıralarsak ciltler dolusu kitap olur. O yüzden ona benim gücüm yetmez. Sadece benim hakkımda söylenenleri sıraladım. Savcılığa savunma olarak bunları verdim. Savcı bey tek tek inceledi. Benim doğru söylediğime karar verdi ve sonra 'Soruşturmaya gerek yok, sen haklısın.' dedi.Yani savcılık kararıyla da söylediği yalanların hepsini ispatlamış olduk."

Evini satmak zorunda kalmaz

  • Özhaseki, siyaseti dürüst kişilerin yapması gerektiğini vurgulayarak, kazandığı davadan gelen tazminatla döner dağıtmakla "kötülerin belli olmasını" amaçladığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminat davalarını ödeyebilmek için evini sattığını söylediğini anımsatan Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evini satmamasının tek bir yolu var. Yalan söylemeyecek, kimseye iftira etmeyecek, kimsenin onuru ile oynamayacak. İşte o zaman evini satmak zorunda kalmaz. Bu kadar basit ama birilerine yalan söylüyorsanız, iftira ediyorsanız, insanların onurunu ayaklar altına alıyorsanız bunun bu dünyadaki cezası belki maddi tazminattır ama öbür dünyada ne çekersiniz, orasını bir tek Cenabı Allah bilir."

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Özhaseki, daha sonra AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen ile 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Kızılay'da gül ve karanfil dağıttı.

Özhaseki Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla döner ziyafeti verdi
OYNAT 01:53
Özhaseki Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla döner ziyafeti verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldığı tazminatla Başkentlilere döner ziyafeti sunan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, 'Savcılık kararıyla da söylemiş olduğu yalanların hepsini ispatlamış olduk' dedi.
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