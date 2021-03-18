Kılıçdaroğlu’ndan şehit aileleri ve gazilere: Sizler için kanun teklifi hazırladık bunu yapana destek vereceksiniz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Kendileri için kanun teklifi hazırladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Siz, sözcünüze destek vereceksiniz. Siz kanun teklifi verenlere destek vereceksiniz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle şehit aileleri ve gazilerle video konferans toplantısında bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir kısmında şehit aileleri ve gaziler için CHP'nin kanun teklifi hazırladığını belirterek şunları söyledi:
"Siz, sizin sözcünüze destek vereceksiniz, sizin sorunlarınızı parlamentoda dile getirene destek vereceksiniz. Siz 'şehitler, gaziler arasında ayrımcılık yapılmasın' diye kanun teklifi verenlere destek vereceksiniz."