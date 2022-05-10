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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun son hezeyanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'neden BM'de anlatmadın' diye seslendi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izin alamadığı için BM'ye gidemediği iddia etti. Kılıçdaroğlu, "BM'ye Suriye'deki savaşın bitmesi gerektiğini söyledim. İnsanların öldüğünü söyledim. Erdoğan yapamadı bunu. Niçin. Patrondan izin alamadığı için. Emperyal güçlerden izin alamadığı için" dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, Türkiye'nin önerdiği sınır boyunca 480 kilometrelik hatta 3 milyona kadar Suriyelinin yerleşebileceği güvenli bölge planını açıklamıştı.

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Haber Merkezi Diğer
Kılıçdaroğlunun son hezeyanı: Cumhurbaşkanı Erdoğana neden BMde anlatmadın diye seslendi
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izin alamadığı için BM'ye gidemediği ileri sürerek, "BM'ye Suriye'deki savaşın bitmesi gerektiğini söyledim. İnsanların öldüğünü söyledim. Erdoğan yapamadı bunu. Niçin. Patrondan izin alamadığı için. Emperyal güçlerden izin alamadığı için" açıklamasında bulundu.

Erdoğan haritayla anlatmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul toplantısında Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen güvenli bölge haritasını göstererek, şunları söylemişti:

  • "Niyetimiz, ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek burada 2 milyon Suriyelinin iskânını sağlamaktır. Şu güvenli bölge ilan edildiğinde bu güvenli bölgeye biz rahatlıkla bir milyon ila 2 milyon arasında göçmeni, mülteciyi yerleştirme şansına sahibiz. Burada gerek Amerika, gerekse koalisyon güçleri, Rusya, İran, hep birlikte el ele vermek suretiyle bu güvenli bölgede bu mültecileri çadır kentlerden çıkartıp, konteyner kentlerden çıkartıp buraya yerleştirebiliriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması
BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güvenli bölge hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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