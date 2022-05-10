Kılıçdaroğlu'nun son hezeyanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'neden BM'de anlatmadın' diye seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izin alamadığı için BM'ye gidemediği ileri sürerek, "BM'ye Suriye'deki savaşın bitmesi gerektiğini söyledim. İnsanların öldüğünü söyledim. Erdoğan yapamadı bunu. Niçin. Patrondan izin alamadığı için. Emperyal güçlerden izin alamadığı için" açıklamasında bulundu.
Erdoğan haritayla anlatmıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul toplantısında Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen güvenli bölge haritasını göstererek, şunları söylemişti:
- "Niyetimiz, ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek burada 2 milyon Suriyelinin iskânını sağlamaktır. Şu güvenli bölge ilan edildiğinde bu güvenli bölgeye biz rahatlıkla bir milyon ila 2 milyon arasında göçmeni, mülteciyi yerleştirme şansına sahibiz. Burada gerek Amerika, gerekse koalisyon güçleri, Rusya, İran, hep birlikte el ele vermek suretiyle bu güvenli bölgede bu mültecileri çadır kentlerden çıkartıp, konteyner kentlerden çıkartıp buraya yerleştirebiliriz."