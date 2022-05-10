Kılıçdaroğlu'nun son hezeyanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'neden BM'de anlatmadın' diye seslendi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izin alamadığı için BM'ye gidemediği iddia etti. Kılıçdaroğlu, "BM'ye Suriye'deki savaşın bitmesi gerektiğini söyledim. İnsanların öldüğünü söyledim. Erdoğan yapamadı bunu. Niçin. Patrondan izin alamadığı için. Emperyal güçlerden izin alamadığı için" dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, Türkiye'nin önerdiği sınır boyunca 480 kilometrelik hatta 3 milyona kadar Suriyelinin yerleşebileceği güvenli bölge planını açıklamıştı.

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