Dünya Erdoğan BMde dünyaya seslendi Yeni göç dalgasınaimkan ve tahammülümüz yok
AMERİKA

Erdoğan BM’de dünyaya seslendi: Yeni göç dalgasına imkan ve tahammülümüz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’de çok önemli mülteci mesajı verdi. Türkiye’nin Afganistan’daki gelişmeler nedeniyle bir göç akını ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, “Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak, artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz var” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Erdoğan BM’de dünyaya seslendi: Yeni göç dalgasına imkan ve tahammülümüz yok, Erdoğanın BM konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Suriye krizinde tüm paydaşların üzerine düşeni yapmasının vakti çoktan geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz vardır” dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu’nda, BM 76’ncı Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Erdoğan konuşmasında, Kıbrıs’tan Azerbaycan’a, Libya’dan Doğu Türkistan’a, küresel ısınmadan Kovid-19 salgınına kadar dünyanın yüz yüze kaldığı bütün bölgesel krizler ve küresel sorunları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de 'Dünya 5'ten büyüktür' çıkışı: Doğayı sömüren elini taşın altına koysun
OYNAT 01:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de 'Dünya 5'ten büyüktür' çıkışı: Doğayı sömüren elini taşın altına koysun
Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iklim değişikliği konusunda payı olan gelişmiş ülkelere yüklendi. Erdoğan, 'Dünya 5'ten büyüktür tespitimizi iklim değişikliği konusunda da tekrarlıyorum. Kim doğayı sömürdüyse, iklim değişikliği konusunda da en büyük desteği vermelidir.' dedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ ARASINDA AYRIM YOKTUR

  • Suriye ve bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılmasının ve taşeron olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğuna işaret eden Erdoğan şöyle devam etti: “Son 10 yılda dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan terör eylemleri, terörün sadece Türkiye’nin değil tüm insanlığın ortak düşmanı olduğunu gösteriyor. Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve milli güvenliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Ülkemizde, Suriyeliler dışında da sayıları 1 milyonu aşan çeşitli statülerde göçmen vardır. Adil yük ve sorumluluk paylaşımı temelinde, tüm paydaşların bu konuda üzerine düşeni yapmasının vakti çoktan gelmiştir. Artık 1951 Cenevre Sözleşmesini ve uluslararası insani hukuku aşındıranlara karşı somut bir tavır ortaya konulmalıdır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Filistin halkına zulmü sürdükçe Ortadoğu'da barış sağlanamaz
OYNAT 01:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Filistin halkına zulmü sürdükçe Ortadoğu'da barış sağlanamaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu'nda konuştu. Filistin'in işgaline ilişkin Erdoğan, 'Filistin halkına yönelik zulüm sürdükçe Ortadoğu'da barış mümkün değildir. Bunun için işgal, ilhak politikalarına mutlaka ve derhal son verilmelidir. Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurulmalıdır.' dedi.

AFGANİSTAN KADERİNE TERK EDİLDİ

“Ben yaptım oldu” mantığıyla hareket edildiğinde, bunun faturasını sadece belli başlı ülkelerin değil, tüm insanlığın ödediğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Sahadaki gerçekleri ve sosyal dokuyu dikkate almayan dayatmacı yöntemlerle meselelere çözüm üretilemeyeceği, en son Afganistan’da, hem de çok acı bir şekilde görülmüştür. Afganistan halkı, 40 seneden fazladır süren istikrarsızlık ve çatışmaların sonuçlarıyla baş başa bırakılmıştır. Siyasi süreçten bağımsız olarak Afganistan’ın uluslararası camianın yardımına ve dayanışmasına ihtiyacı bulunuyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz vardır
OYNAT 01:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz vardır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu'nda konuştu. Mülteci krizine değinen Erdoğan, 'Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak, artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız, ne de tahammülümüz vardır.' dedi.

KIRIM’IN İLHAKINI TANIMIYORUZ

  • Kafkasya’daki istikrar bakımından yakın dönemde önemli adımların atıldığını hatırlatan Erdoğan, “Azerbaycan, meşru müdafaa hakkını kullanarak, Güvenlik Konseyi’nin yıllardır uygulanmayan kararlarına konu olan öz topraklarındaki işgali sona erdirmiştir. Bu gelişme, bölgede, kalıcı barış adına yeni fırsat pencerelerinin açılmasına da imkan sağlamıştır. Tarafların atacağı her olumlu adımı desteklemek kararındayız. İlhakını tanımadığımız Kırım dahil, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

New York'taki Türkevi'nde Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan göndere çekti
OYNAT 00:52
New York'taki Türkevi'nde Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan göndere çekti
New York'taki yeni Türkevi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Türk bayrağını kendisi göndere çekti. O anlar orada bulunan vatandaşların kameralarına yansıdı.

Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip yeni Türkevi binası, 171 metre yükseklikle hemen karşısındaki BM binası, yanındaki UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliğin yanında yer alıyor.

BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanların yer alacağı Türkevi, birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak.

Türkevi binasının projesi Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman tarafından tasarlandı. Baş mimarı Jonathan Stark, Türkiye'ye gidip inceleme yaptıktan sonra projeye son halini verdi.

Başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselen Türkevi Binası, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor.

Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında 'Leed Silver' sertifikasına sahip bina, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor.

DOĞU AKDENİZ KONFERANSI HALA MASADA

Erdoğan konuşmasında Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularına da yer verdi: BM’nin eşit olarak kabul ettiği Ada’daki iki halktan birinin lideri sizlere hitap edebilirken, diğer liderin bu platformda sesini duyuramaması adil değildir. Doğu Akdeniz’deki sükunet ortamının devamı ortak çıkarımızadır. Öncelikle Doğu Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip Türkiye’yi bölgede yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır. Diyalog ve iş birliği için bölgedeki tüm aktörlerin yer alacağı ‘Doğu Akdeniz Konferansı’ düzenlenmesi önerimiz hala masadadır.

Küresel sistem sorun kaynağı

  • Kovid-19 salgınında dünya genelindeki can kaybının yüksekliğinde, küresel sistemin artık çözüm yerine sorun çıkaran, sorunları derinleştiren, sorunları çözümsüzlüğe mahkum eden çarpık yapısının da payının bulunduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, 10 milyonlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı bir dönemde, aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle halen sürdürülüyor olması, insanlık adına yüz kızartıcıdır.
  • “Yerli aşımız TURKOVAC’ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı ifade etmek istiyorum.” diyen Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütünün güçlendirilmesi ve salgınlara karşı sözleşme hazırlanması girişimlerini desteklediklerini vurguladı.

Paris İklim Anlaşması Meclis’e geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim değişikliği tehdidi karşısında hepimize düşen görevin, hakkaniyete dayalı bir yük paylaşımıyla tedbirlerimizi almak, yükümlülüklerimizi süratle yerine getirmek olduğunu söyledi. Türkiye olarak bu anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:Paris İklim Anlaşmasına ilk imza atan ülkelerden biriyiz. Ancak, yükümlülüklerle ilgili adaletsizlikler sebebiyle henüz bu anlaşmayı yürürlüğe koymamıştık. Paris İklim Anlaşması’nı, atılacak yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz.

Uygurların hakları korunsun

  • Çin’in toprak bütünlüğü perspektifinde Müslüman Uygur Türklerinin temel haklarının korunması hususunda daha çok çaba gösterilmesi gerektiğine inandıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keşmir’de 74 yıldır süregelen sorunun, taraflar arasında diyalog yoluyla ve ilgili BM kararları çerçevesinde çözülmesinden yana olan tavırların sürdüğünü ifade etti. Erdoğan, Bangladeş ve Myanmar’daki kamplarda zor şartlarda yaşayan Rohingya Müslümanlarının anavatanlarına güvenli, gönüllü, onurlu ve kalıcı şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına da destek verdiklerini bildirdi.
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