Kim Jong-Un'un halefi belli oldu: Yanından ayırmıyor

Japonya'da Space One Co. firmasının, hükümetin Kuzey Kore'deki askeri tesislerin izlenmesi için ürettiği uyduyu taşıyan "Kairos" roketi kalkıştan hemen sonra patladı. Olayda yaralanan olmazken, patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Fırlatılış başarılı olsaydı, Space One, yörüngeye uydu yerleştiren ilk Japon özel şirketi olacaktı.