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Kim Jong-Un'un halefi belli oldu: Yanından ayırmıyor

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoung-sam, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae'nin, babasının "halefi" olma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

13:53 - 18/03/2024 Pazartesi
AA
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoung-sam, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae'nin, babasının "halefi" olma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.


Yonhap'ın haberine göre Bakanlık Sözcüsü Koo Byoung-sam, günlük basın toplantısında, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) Kim'in, kızıyla çiftlik ziyaretine ilişkin haberini değerlendirdi.



"Rehberlik eden büyük kişiler"


KCNA'nın, Kim Ju-ae'yi nitelerken kullandığı ifadenin değiştiğine işaret eden Koo, haberde Kim Jong-un ile kızı için "rehberlik eden büyük kişiler" ifadesinin kullanıldığını belirtti.


Protokol seviyesi ipucu verdi


Koo, bu ifadenin "Kuzey'in liderlerini" nitelerken kullanıldığını savunarak "Kuzey Kore'nin resmi medyasında kullanılan ifadelere ve protokol seviyesine bakılırsa Kim Ju-ae'nin (Kuzey'in) halefi olması ihtimali göz ardı edilemez." dedi.


Kuzey Kore liderinin kızı Kim Ju-ae, Kasım 2022'den bu yana çok sayıda askeri etkinliğe katıldı.




#Kim Jong-Un
#Kuzey Kore
#Güney Kore
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