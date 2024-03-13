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Japonya'da 'Kairos' hüsranı: Kuzey Kore'yi izlemek için fırlatılmıştı kalkıştan hemen sonra patladı

Japonya'da Space One Co. firmasının, hükümetin Kuzey Kore'deki askeri tesislerin izlenmesi için ürettiği uyduyu taşıyan "Kairos" roketi kalkıştan hemen sonra patladı. Olayda yaralanan olmazken, patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Fırlatılış başarılı olsaydı, Space One, yörüngeye uydu yerleştiren ilk Japon özel şirketi olacaktı.

08:27 - 13/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:09 - 13/03/2024 Çarşamba
AA
"Kairos" roketinin fırlatılış ve sonrasında patlama görüntüsü
"Kairos" roketinin fırlatılış ve sonrasında patlama görüntüsü

Space One Co. firması, güneydoğudaki Wakayama eyaletinin Kuşimoto bölgesindeki Kii Uzay Limanı'ndan yerel saatle 11.01'de "Kairos" roketini fırlattı.


18 metre uzunluğundaki roket, kalkıştan 5 saniye sonra havada patladı.


Olayda yaralanan olmazken, patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.


"Kairos" roketi

Firmadan yapılan açıklamada, roketin fırlatılışındaki arızanın saptanmaya çalışıldığı ve "görevin askıya alındığı" bildirildi.


Kabine Uydu İstihbarat Merkezine göre, roket kargosundaki uydudan "Kuzey Kore'deki askeri tesislerin izlenmesinde yararlanabileceği" bildirilmişti.


Resmi Kyodo ajansına göre fırlatılış başarılı olsaydı, Space One, yörüngeye uydu yerleştiren ilk Japon özel şirketi olacaktı.


Roket kalkıştan hemen sonra patladı

Canon Electronics Inc, IHI Aerospace Co, Shimizu Corp. ve Japonya Kalkınma Bankası tarafından 2018'de kurulan firma, 2030'lu yıllara kadar uzaya yılda 30 roket göndermeyi hedefliyor.


Space One, düşük maliyetli roket fırlatmaları hizmeti vererek uzay hizmetlerini ticarileştirmeyi amaçlıyor.




#Japonya
#Kuşimoto
#Space One Co.
#wakayama
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