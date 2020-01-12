Kimyasal madde ile intihar son anda engellendi: AFAD binayı boşalttı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Siyanür kullanılarak yapılan eylem toplu intihar değil cinayettir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kalın, siyanürle gerçekleşen ölümlere de değindi, 'Bu toplu bir intihar değil, cinayettir. Bunu yapan kişi bir cinayet işlemiştir. Bu hadiselerin yaşanmaması için de bakanlık ve birimlerimizi harekete geçirmiş durumdayız' dedi.