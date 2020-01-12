Gündem Kimyasal madde ile intihar son anda engellendi AFAD binayı boşalttı
VAN

Kimyasal madde ile intihar son anda engellendi: AFAD binayı boşalttı

Van'ın Tuşba ilçesinde, L.A. internetten aldığı kimyasal maddeyi ilaçla içerek intihara kalkıştı. Durumu fark eden ablasının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince L.A. hastaneye kaldırılırken, AFAD ekipleri, apartman sakinlerinin kimyasal maddeden etkilenmemesi için binada dezenfekte işlemi yaptı.

Haber Merkezi DHA
AFAD görevlileri, bina sakinlerini tahliye edip dezenfekte yaptı.
AFAD görevlileri, bina sakinlerini tahliye edip dezenfekte yaptı.

Öğlen saatlerinde Tuşba ilçesindeki sitede meydana gelen olayda öğretmen ablasıyla oturan L.A. (27) iddiaya göre internetten aldığı kimyasal maddeyi ilaçla içerek intihara kalkıştı. L.A.'nın hareketsiz yattığını fark eden ablası, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde L.A.'nın aldığı kimyasal maddenin tehlike oluşturabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine AFAD ekiplerine durum bildirildi.

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AFAD görevlileri binada dezenfekte yaptı

İlk müdahalesi yapılan L.A. hastaneye kaldırılırken, AFAD ekipleri dairede ve binada inceleme yaptı. Kimyasal maddelere karşı korunaklı kıyafet giyen AFAD görevlileri, bina sakinlerini tahliye edip, ölçüm cihazıyla yaptığı kontroller sonrası dezenfekte yaptı.
İşlemlerin ardından bina sakinleri evlerine dönerken, L.A.'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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