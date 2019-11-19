Cumhurbaşkanlığı siyanür için adım atıyor: Siyanüre takip sistemi gelecek

Cumhurbaşkanlığı, bir süredir ülke gündeminde yer kaplayan siyanür ölümleri nedeniyle bu kimyasalın erişim, satış ve takibi için bir çalışma yapacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erişimin, satışın kontrol altına alınması, ayrıca bir takip sisteminin kurulmasına dönük çalışma yapılacak" dedi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesi

OYNAT 01:39 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Siyanür kullanılarak yapılan eylem toplu intihar değil cinayettir Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kalın, siyanürle gerçekleşen ölümlere de değindi, 'Bu toplu bir intihar değil, cinayettir. Bunu yapan kişi bir cinayet işlemiştir. Bu hadiselerin yaşanmaması için de bakanlık ve birimlerimizi harekete geçirmiş durumdayız' dedi. BiP'te paylaş

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Siyanür nereden temin edilir noktasında alınacak önlemler ile yaşanan bu üzücü olayların devam etmesini önlemeyi amaçlayan Cumhurbaşkanlığı, toplumu derinden yaralayan bu üzücü olayların devamını önlemek için çalışmalarını başlattı.