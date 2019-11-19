Gündem Cumhurbaşkanlığı siyanür için adım atıyor Siyanüre takip sistemi gelecek
POLİTİKA

Siyanür satışına takip sistemi geliyor

Cumhurbaşkanlığı siyanür için adım atıyor: Siyanüre takip sistemi gelecek

Son günlerde siyanür zehirlenmesi ile yaşanan ölümlerle gündeme gelen siyanür kimyasalı için Cumhurbaşkanlığı, satış ve takip sistemi getirecek. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erişimin, satışın kontrol altına alınması, ayrıca bir takip sisteminin kurulmasına dönük çalışma yapılacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı, siyanürle ilgili çalışma başlattı.
Cumhurbaşkanlığı, siyanürle ilgili çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanlığı, bir süredir ülke gündeminde yer kaplayan siyanür ölümleri nedeniyle bu kimyasalın erişim, satış ve takibi için bir çalışma yapacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erişimin, satışın kontrol altına alınması, ayrıca bir takip sisteminin kurulmasına dönük çalışma yapılacak" dedi.

Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Siyanür kullanılarak yapılan eylem toplu intihar değil cinayettir
OYNAT 01:39
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Siyanür kullanılarak yapılan eylem toplu intihar değil cinayettir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kalın, siyanürle gerçekleşen ölümlere de değindi, 'Bu toplu bir intihar değil, cinayettir. Bunu yapan kişi bir cinayet işlemiştir. Bu hadiselerin yaşanmaması için de bakanlık ve birimlerimizi harekete geçirmiş durumdayız' dedi.


Siyanür nereden temin edilir noktasında alınacak önlemler ile yaşanan bu üzücü olayların devam etmesini önlemeyi amaçlayan Cumhurbaşkanlığı, toplumu derinden yaralayan bu üzücü olayların devamını önlemek için çalışmalarını başlattı.

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