Cumhurbaşkanlığı siyanür için adım atıyor: Siyanüre takip sistemi gelecek
Son günlerde siyanür zehirlenmesi ile yaşanan ölümlerle gündeme gelen siyanür kimyasalı için Cumhurbaşkanlığı, satış ve takip sistemi getirecek. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erişimin, satışın kontrol altına alınması, ayrıca bir takip sisteminin kurulmasına dönük çalışma yapılacak" dedi.
Cumhurbaşkanlığı, bir süredir ülke gündeminde yer kaplayan siyanür ölümleri nedeniyle bu kimyasalın erişim, satış ve takibi için bir çalışma yapacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erişimin, satışın kontrol altına alınması, ayrıca bir takip sisteminin kurulmasına dönük çalışma yapılacak" dedi.
Siyanür nereden temin edilir noktasında alınacak önlemler ile yaşanan bu üzücü olayların devam etmesini önlemeyi amaçlayan Cumhurbaşkanlığı, toplumu derinden yaralayan bu üzücü olayların devamını önlemek için çalışmalarını başlattı.