Kiralık katil sürülerinin köklerini kurutacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü er ya da geç, ama mutlaka kurutacağız” dedi.

Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda 65 bin kişiye hitap eden Erdoğan, hem terörle mücadelede net mesajlar verdi hem de CHP’ye yüklendi. “Gakkoşlar bizimle yürüdüğü müddetçe kimse bizim önümüzü kesemez” diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Elazığ bizden desteğini esirgemediği sürece hiç kimse Türkiye’nin bileğini bükemez. Zaten Bükemiyorlar. Sizlerden aldığımız güçle ülke ve millet düşmanlarına kaçtıkları dağları, saklandıkları mağaraları dar ediyoruz. Bunların inlerine giriyor muyuz? Gabar’da, Tendürek’te girdik mi? Bundan sonra da gireceğiz.”

GİRİLEMEZ DENİLEN YERLERE GİRDİK

“Bu milletin evlatlarına asla ihanet edilmez, edilemez. Sınırlarımız içinde ve hudutlarımız dışında nerede bir terörist varsa tepelerine tepelerine biniyoruz. Uzun yıllar terörle, çatışmalarla, karakol ve köy baskınlarıyla anılan yerlerde artık huzur ve güven hakim. Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarımızda Cudi’de, yaylalarımızda bugün ülkemizin ve dünyanın farklı köşelerinden turistler korkusuzca geziyor. Girilemez denilen ne kadar yer varsa hepsine girdik, hepsini temizledik. Yılın 365 günü, 7 gün 24 saat operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Artık terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. Sınırlarımızın dışındaki terör bataklığını da yavaş yavaş kurutuyoruz.”

HESABINI SORDUK, SORUYORUZ

“Birilerinin bölücü örgüte Suriye'de bir teröristan kurdurma hayalleri vardı. Gerçekleştirdiğimiz harekatlarla bu planları yırtıp attık. Aynı şekilde Irak’taki operasyonlarımız da hedeflerimiz doğrultusunda başarıyla ilerliyor. Orada da güzel neticeler alacağız. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü er ya da geç, ama mutlaka kurutacağız. Batılı efendilerine güvenip de topraklarımıza göz dikenlerden, bizi bölmeye çalışanlardan bunun hesabını misliyle soruyoruz ve soracağız. Elazığ, terörle mücadelede en çok şehit veren illerimiz arasında yer alıyor. Elazığlı vatan evlatları canları ve kanları pahasına bölücü alçaklara karşı yıllarca kahramanca mücadele etti. Can verdiler ama canlarından aziz vatanımıza alçakları uğratmadılar. Türkiye üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmediler.”

Gölgemizde yürümeye kalkana müsaade etmeyiz

Malatya mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak bu seçimde de büyükşehirlerde ve illerin bir kısmında iş birliği yaptıklarını hatırlattı. “Tabii bu arada ülkemizin pek çok il ve ilçesinde şöyle bir manzarayla karşı karşıya kaldık” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek kendileri kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı.”

BİZE KAYBETTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

“Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir, aday olabilir. Biz kendi ittifakımızdan, kendi partimizden, kendi adaylarımızdan mesulüz. Ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli beyan ve imalarla bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Tüm hayatımızı ülkemize, insanımıza, şehirlerimize eser kazandırmaya adadık.”

BUNUN ADI SİYASİ ŞANTAJCILIK

“Ülkeye hiçbir faydanız dokunmayacak, millete hiçbir hayırlı hizmetiniz olmayacak, hiçbir insanın hayatına olumlu yönde katkı yapmayacaksınız. Sonra? Sadece yalan yanlış konuşarak, sadece haksızca eleştirerek, sadece hoyratça enaniyet yaparak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla vizyonu, programı, projesi olmayan Zübük siyasi tiplerinden çekmiştir.”

MİLLETİMİZ İTİBAR ETMEZ

“Sadece ‘Öteki ne veriyorsa 5 fazlası benden’ yalanıyla ülkede güven ve istikrar iklimini bozmaktan başka bir yapmayan bu kafaların elinde heder olan yıllarımıza ve imkanlarımıza acıyarak bakıyoruz. Maalesef son dönemde bu habis siyaset tarzının yeniden hortlamaya başladığını görüyoruz.

Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne Zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum. Malatyalının birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışmasıyla bu konuda tüm Türkiye’ye örnek olacağından şüphe duymuyorum.”

Kandil’le DEM’lenen affedilmez

Malatya türküsünün, “Deli gönül çirkine bel bağlama, sevdiğin yar Malatya'ya değmeli” sözlerini okuyan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu türküde olduğu gibi Malatyalı kardeşlerim, kimin kendisine gönül verdiğini, kimin şahsi hesaplar peşinde koştuğunu çok iyi biliyor. Bizim bildiğimiz Malatya'nın insanı köşeli olur, karakterli olur, mert olur, sözünün eri olur. Pusulasını şaşıranı, Kandil'le DEM’lenmeyi marifet sayanı, teröristlerle sarmaş dolaş olanı Malatya affeder mi? Eser ve hizmet siyasetiyle demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla şehrini geliştireni Malatya unutur mu? Hak ve özgürlük alanını genişleterek kendini öz yurdunda garip bırakmak isteyenlere dersini vereni Malatya terk eder mi?”

Muhalefet pembe dizi gibi!

Türkiye'yi en büyük yatırım ve kalkınma hamlesiyle tanıştırdıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rakiplerimiz bizim yaptıklarımızı eleştirerek yıllarını harcadılar. Bugünde aynı tavrı sergiliyor, günlerini geçiriyorlar. Şahsi kariyerleri dışında rantı bol belediyeleri kapışmak dışında gündemlerinde hiçbir şey yok. Millet pembe dizi izler gibi bunların ayak oyunlarını izliyor. Güya siyaset yapmaya yeltendiklerinde bedelli askerlik haklarını kullanan vatandaşımızın bir kesimine hakaret ediyorlar. Biz artık CHP'nin başını çektiği muhalefetle ilgilenmiyoruz. Bizim gündemimizde sadece hizmet var. Gazze başta olmak üzere bölgemizdeki katliamlara çözüm bulmak var. Gerisi bizim nezdinde hükümsüzdür.“







