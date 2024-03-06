Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ'da terörle mücadele mesajı: Kiralık katil sürülerinin kökünü kurutacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da vatandaşlara hitap etti.

Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde 65 in vatandaşa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak önemli mesajlar verdi.

Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünün elbet kurutulacağını ifade eden Erdoğan, "Batılı efendilerine güvenip topraklarımıza göz dikenlerden, bizi bölmeye çalışanlardan bunun hesabını misliyle soruyoruz ve soracağız." ifadeleriyle terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Konuşmasında muhalefete de yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorumlu siyaset nedir nasıl yapılır bir türlü öğrenemediler. Armut piş ağzıma düş anlayışının getirdiği tembellikten kendilerini bir türlü kurtaramadılar. Millet pembe dizi izler gibi bunların kavgalarını ayak oyunlarını izliyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hedeflerimiz doğrultusunda başarıyla ilerliyoruz. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü elbet kurutacağız.

Batılı efendilerine güvenip topraklarımıza göz dikenlerden, bizi bölmeye çalışanlardan bunun hesabını misliyle soruyoruz ve soracağız.

Elazığ'da terörle mücadelede en çok şehit veren illerimiz arasında yer alıyor.

Gece gündüz demeden tüm gücümüzle çalışıyoruz.

31 Mart akşamı Palu'dan farklı bir ses bekliyorum.

Beşinci nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu mu? Türkiye böylece dünyanın ilk dört ülkesi arasında yer aldı.

İnşallah 2028 yılında KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz.

Merkez Bankamızın döviz rezervlerinde herhangi bir sorun yok. Ekonomimizin temelleri dirayetli, güçlü.

Kovid salgınının ve ardından Ukrayna-Rusya savaşının olumsuz etkileri devam ediyor.

Türkiye olarak amacımız üretim, istihdamda ivme kaybı yaşamadan enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmek.

İnşallah biraz daha sabrederek bu hedefimize ulaşacağız.

Her şey süt liman demiyoruz. Çalışanlar ve emeklilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sıkıntısını görüyoruz.

Tüm emeklilerimiz ücretlerinde yüzde 49,25 zam almış oldu. En düşük emekli aylığını ise 10 bin liraya çıkardık.

Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik.

Devletimizin gelirleri arttıkça inşallah daha fazlasını yapacağız.

Biz muhalefet gibi hayal taciri değiliz hiç bir zaman da olmadık. Sırf oy için milletimize yalan söyleyemeyiz.

Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Yeter ki birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edelim.

Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizim tek gayemiz sizlere hizmettir. Ülkemizi büyütmenin derdindeyiz.

Şerefle geçe 30 yıllık tecrübeye sahibiz.

Rakiplerimiz son 21 yılı yatırımlara kara çalmakla geçirdi.

Sorumlu siyaset nedir nasıl yapılır bir türlü öğrenemediler. Armut piş ağzıma düş anlayışının getirdiği tembellikten kendilerini bir türlü kurtaramadılar.

Millet pembe dizi izler gibi bunların kavgalarını, ayak oyunlarını izliyor.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile birlikte 45 sağlık tesisinin yapımını tamamladık.

Fırat Üniversitemize 800 yataklı bir hastane yapmak için çalışmalara başladık.

Elazığ'a 53 taşkın koruma tesisi, 8 hidroelektrik santrali kazandırdık. Üç barajın yapımı sürüyor.

Uluova sulama projemizle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Sanayi ve teknolojide bir organize sanayi bölgesi, 1 teknopark kurduk.







