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HATAY

Kırıkhan T1 tüneli inşaatında ışık görüldü

Hatay’ın son yıllardaki en önemli yatırımları arasında gösterilen Reyhanlı Barajı’na saniyede 50 metreküp su sağlayacak Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı İnşaatı işi dahilinde bulunan 1373 metre uzunluğundaki Kırıkhan T1 tüneli inşaatında ışık görüldü.

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Haber Merkezi İHA
Kırıkhan T1 tüneli inşaatında ışık görüldü
Tahtaköprü Barajının 9 metre yükseltilmesi ve Manzelet Barajındaki takviyeyi sağlayacak kanalların tamamlanması ardından, son yıllarda kuraklığa karşın bölgenin büyük bölümünde sulama suyu sıkıntısı ortadan kalktı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman bölge çiftçisine hayat verecek çalışmaları yerinde takip etti.


Tahtaköprü Barajından Reyhanlı Barajına su takviyesi sağlamak amacıyla sürdürülen Kırıkhan Karasu Kanalında incelemelerde bulunan Yayman’a, DSİ Şube Müdürü Fatih Mıyman, AK Parti Kırıkhan ilçe başkanı Ömer Erdal Çelik, muhtarlar, çiftçiler ve köylüler eşlik etti.

İHA

Tahtaköprü Barajının 9 metre yükseltilmesi ve Manzelet Barajındaki takviyeyi sağlayacak kanalların tamamlanması ardından, son yıllarda kuraklığa karşın bölgenin büyük bölümünde sulama suyu sıkıntısı ortadan kalktı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, bölgenin diğer hayati projesi Tahtaköprü - Reyhanlı Barajı arasındaki takviyeyi sağlayacak T1 tünelindeki çalışmalarda ışığın görüldüğünü ve tünelin açıldığı müjdesini verdi.

İHA

Kırıkhan Karasu Kanalında 2023’te su akacak


AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tahtaköprü ile Reyhanlı Barajı arasındaki takviye kanalında 2 tünelin yer aldığını belirtti. T1 tünelinin 1373 metre uzunlukta olduğunu, buradaki çalışmalarda ışığın görüldüğünü söyledi.

DSİ yetkilileriyle birlikte T1 tünelini boydan boya yürüyen Yayman, “Reyhanlı Barajına su getirecek olan 37 kilometre uzunluğundaki dev betonarme kanal hızla ilerliyor. Bu kanalda iki adet tünel var. Tünelin biri bitti. Diğeri bitmek üzere. Çalışmalar hızla ilerliyor. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Yayman, "Bölgemiz için hayati önem taşıyan çalışmalarda yüzde 64 seviyeye gelindi. 2023 yılı içinde kanaldan su akması hedeflenmektedir" dedi.

Hatay’ın son yıllardaki en önemli yatırımları arasında gösterilen Reyhanlı Barajı’na saniyede 50 metreküp suyun derive edilmesini sağlayacak olan Kırıkhan Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı İnşaatı işi kapsamında ikinci tünel T2’de ise çalışmalar hızla devam ediyor. 2029 metre uzunluğunda olacak olan T2 Tüneli ve 37 kilometre kanal tamamlandığında Kırıkhan, Reyhanlı ve Kumlu bölgeleri tarım arazilerinin sulama sorunu kalmayacak.

Avrupa'nın en uzunu olacak: Yeni Zigana Tüneli'nde ışık göründü
FOTOĞRAF 14
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Bu güzergahta inşa edilen Yeni Zigana Tüneli'nin projesi, Trabzon-Aşkale kara yolunun 44'üncü kilometresindeki MaçkaBaşarköy mevkisinde 1015 metre kotunda başlayıp 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğim ile tırmanıyor, yüzde 0,85 eğimle inerek, 67'inci kilometrede yer alan Köstere-Gümüşhane kara yoluna 1212 metre kotunda köprülü kavşak ile bağlanıyor.<br><br>
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Sol tüpü 14 bin 448, sağ tüpü 14 bin 477 metre uzunluğunda olmak üzere çift tüpten oluşan Yeni Zigana Tüneli projesinin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 15,1 kilometreye ulaşıyor.<br><br>Havalandırma sistemi için kara yolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa dikey şaft yapıları kullanılan yeni tünelde, her bir istasyonda 1 temiz, 1 kirli hava olmak üzere 3 istasyonda toplam 6 havalandırma şaft yapısı bulunuyor.
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Yeni Zigana Tüneli'nin inşasıyla 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu, 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getirilecek.<br><br>Projenin tamamlanarak hizmete açılmasıyla Zigana Dağı'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve birinci tünelde 1825 metreye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek 1212 metreye inecek.
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Kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiği rahatlatacak proje, mevcut güzergahın geometrisini iyileştirerek 8 kilometre kısaltacak, seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azalacak.<br><br>Tünel ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılan ve Türk mühendislerince yürütülen projeyle zamandan 18,6 milyon lira, akaryakıttan 39,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 58,1 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon salımı da 15 bin 779 ton azaltılacak.
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Sürücülere daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacak projeyle mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan keskin virajlar, rampalar ile birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi sorunlar ortadan kalkacak. Yeni tünelle ayrıca trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışı sağlanacak, yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunulacak.<br><br>
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Avrupa'nın en uzunu olacak: Yeni Zigana Tüneli'nde ışık göründü
Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu güzergahında inşa edilen Yeni Zigana Tüneli'ndeki kazı çalışması yarın tamamlanacak. Çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun kara yolu tüneli unvanını alacak Yeni Zigana Tüneli projesiyle zamandan ve akaryakıttan yıllık 58,1 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon salımı da 15 bin 779 ton azaltılacak.


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