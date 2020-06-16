Kırıkkale'de Hristiyanlığın ilk dönemlerini anlatan 3 dua kitabı ele geçirildi

Söz konusu minibüse operasyon düzenleyen ekipler, Lidya, İyonya, Roma, Bizans ve çeşitli İslam devletlerine ait 84 bronz ok ucu, üzerinde farklı figürler bulunan 526 bronz ve gümüş sikke, 3 elektron sikke (altın ve gümüş alaşımı), 9 gümüş ve bronz yüzük, bir bronz bileklik, aslan tasvirli bir bronz takı parçası, yılanbaşı tasviri olan bir bronz takı parçası, bir bronz kemer tokası, bir bronz anahtar, haç şeklinde bir küçük gümüş kolye ucu, farklı ebatlarda ve şekillerde, bazı parçaları eksik ve kırık olan 44 metal obje ele geçirdi.