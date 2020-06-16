Kırıkkale'de Hristiyanlığın ilk dönemlerini anlatan 3 dua kitabı ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada,
bir şüphelinin, Suriye'den getirdiği tarihi eser niteliğindeki dua kitaplarını satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşıldı.
AA
Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait ikonografik sahnelerin ve dini görsellerin ceylan derisi üzerine işlendiği 3 dua kitabı ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda merkeze bağlı Yukarı Mahmutlar köyünde kitapları almak için buluşma ayarlayan
sivil ekipler, kitapları 2 milyon 500 bin liraya satmaya çalışan şüpheliyi suçüstü yakaladı.
DHA
Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan tarihi eser niteliğindeki kitaplar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilecek.
Yapılan aramada, şüphelinin üzerinde Suriye'den kaçak yollarla ülkeye getirildiği tespit edilen Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait ikonografik sahnelerin ve dini görsellerin ceylan derisi üzerine işlendiği 3 dua kitabı ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan tarihi eser niteliğindeki kitapların İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa'nın Kula ilçesinde park halindeki bir minibüste kaçak tarihi eserler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Söz konusu minibüse operasyon düzenleyen ekipler, Lidya, İyonya, Roma, Bizans ve çeşitli İslam devletlerine ait 84 bronz ok ucu, üzerinde farklı figürler bulunan 526 bronz ve gümüş sikke, 3 elektron sikke (altın ve gümüş alaşımı), 9 gümüş ve bronz yüzük, bir bronz bileklik, aslan tasvirli bir bronz takı parçası, yılanbaşı tasviri olan bir bronz takı parçası, bir bronz kemer tokası, bir bronz anahtar, haç şeklinde bir küçük gümüş kolye ucu, farklı ebatlarda ve şekillerde, bazı parçaları eksik ve kırık olan 44 metal obje ele geçirdi.
Ellerindeki tarihi eserleri yaklaşık 2 milyon TL'ye satma hazırlığındayken yakalandıkları belirlenen A.Y. ve A.Y. gözaltına alındı. İki şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Manisa'da 672 parça tarihi eseri 2 milyon liraya satacaklardı
Manisa'nın Kula ilçesinde İzmir polisi tarafından yapılan operasyonda, yaklaşık 2 milyon liraya satılması planlanan 672 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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Beyoğlu'nun Yenişehir Mahallesi'nde Ali Rıza Paşa tarafından 1833 yılında yaptırılan, yıllarca çevrenin su ihtiyacını karşılayan tarihi çeşmenin bakımsızlığı mahalle sakinlerini kahrederken, vatandaşlar çeşmenin onarılarak eski haline getirilmesini istedi.
Geçen yıllar boyunca tarihi çeşme tarihi eser kaçakçılarının da hedefi oldu. Mahalle sakinlerinin verdiği bilgiye göre ilk olarak II. Mahmut'a ait tarihi tuğra çalındı. Daha sonra ise 'belediye görevlisiyiz' diyen kişiler tarihi çeşmedeki kitabeyi sökerek götürdü.
Taşlar döküldü, bunu bildirdik<br> <br> Çeşmenin bataklık ve çöplüğe döndüğünü belirten esnaf Zeki Eser, 40 yıldır buradayım. Burayla ilgilenen yok. Taşlar döküldü, bunu bildirdik. Hiç ilgilenen olmadı. Sonra belediyeden geldiklerini belirten kişiler kitabeyi sökerek alıp götürdüler. Gelenler gerçek belediye çalışanı olup olmadığını kesin bilmiyoruz. Böyle terk edilmiş şekilde, batak, pislik ve çöplük içinde duruyor şeklinde konuştu.
Kimin götürdüğü belli değil<br> <br> Birilerinin kitabeyi alıp götürdüğünü ancak kim olduklarını bilmediklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Mustafa Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Burası kaç senedir virane halde. 'Çeşmenin kitabesi, mermeri düşecek' diye belediyeye bildirdik. Kimsenin üstüne düşmeden, bir problem yaşanmadan ilgilenmesini istedik. Belediye de vakıflara bildirdi. Kayıtlara aldık, diye bize bilgi verdiler. Yaklaşık 7-8 ay önce 'biz belediye görevlisiyiz' diyen kişiler kamyona koyarak kitabeyi götürdüler. Gerçek belediye çalışanları mı değil mi belli değil. Birilerinin alıp gittiği gerçek ama kimin götürdüğü belli değil.
Tuğrası çalınan ve kitabesi 'Belediye görevlisiyiz diyen kişiler tarafından götürülen Ali Rıza Paşa Çeşmesi'nin geçen yılların da etkisiyle harap olduğu, su haznesinin de çöple doldurulduğu görüldü.
Beyoğlu'nda 200 yıllık çeşme tarihi eser kaçakçılarının hedefi oldu: Kimin götürdüğü belli değil
İstanbul Beyoğlu'nda 200 yıl önce Ali Rıza Paşa tarafından yaptırılan tarihi çeşme kaderine terk edildi. Tarihi eser kaçakçılarının çeşme üzerinde bulunan II. Mahmut'a ait tuğrayı çaldığı belirtilirken, kitabesi ise bir süre önce 'belediye görevlisiyiz' diyen kişiler tarafından götürüldü.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri, yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından geçen hafta Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Fatih, Ümraniye, Pendik ve Beykoz'da düzenlenen 8 ayrı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda bin 89 parça tarihi eser ele geçirildi.
Eserler arasında, Anadolu arkeoloji tarihinin önemli parçalarından erken tunç çağına ait 4 bin yıllık ana tanrıça heykelciği, Akhamenid ya da Asur dönemi aslan ve boğa figürlü mezar buluntusu altın kolye, 2 bin yıllık Antiokya gümüş ve bronz karışımı bilion define grubu sikkeleri, ejderha başı bronz obje, Osmanlı dönemi el işçilikli gümüş işlemeli kemerler, doğal afetlerden koruduğuna inanılan dua metini ve altın yaldızlı el yazması Kur'an-ı Kerim sayfasının da bulunduğu belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İstanbul'da tarihi esere kaçakçılarına operasyon: 4 bin yıllık heykel de ele geçirildi
İstanbul düzenlenen operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. 6 farklı ilçedeki operasyonlar kameralara yansırken, 12 şüpheli gözaltına alındı.