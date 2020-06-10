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Gündem Van Gölünün sembolü Kaçak avlanan 14 ton inci kefaline el konuldu
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Van Gölü'nün sembolü: Kaçak avlanan 14 ton inci kefaline el konuldu

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Van Gölü’nde kaçak avlanan bir tonu canlı olmak üzere toplam 14 ton inci kefaline el konuldu.

Haber Merkezi İHA
Kaçak avlanan kefaller göle bırakıldı.
Kaçak avlanan kefaller göle bırakıldı.
  • Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Van Gölü’nde kaçak avlanan bir tonu canlı olmak üzere toplam 14 ton balığa el konuldu.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, avlanması yasak olan inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmalar geceli gündüzlü devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Erciş ve Muradiye ilçelerinde yapılan operasyonla 12 ton ölü inci kefali yakalanırken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri de bir tonu canlı olmak üzere 2 ton balık ele geçirdi.

İHA
Kaçak evlanan inci kefallerine el konuldu

40 bin lira para cezası kesildi

Kaçak avcılara 40 bin 200 TL idari yaptırım
Jandarma ekipleri toplam 30 bin TL, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri ise kaçak avcılara toplam 10 bin 200 TL idari para cezası uyguladı. Gerçekleştirilen çalışmalarda kaçak avcılara toplam 40 bin 200 TL idari yaptırım uygulandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İnci kefali koruma çalışmaları kapsamında Erciş ve Muradiye ilçelerinde 9 Haziran 2020 gece yapılan planlı ve kapsamlı operasyonla toplam uzunluğu 650 metre olan 2 adet manyat tipi ağ, 1 adet 5 metre uzunluğunda saç tekneyle 12 ton ölü inci kefali yakalandı. Kaçak avcılara 30 bin TL idari yaptırım uygulanırken, yakalanan balıklarla, tekne ve ağlar ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerine teslim edildi” denildi.
Canlı balıklar tekrar suya bırakıldı

AA
Canlı olan balıklar suya bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada ise “Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve şube personelleri tarafından 9 Haziran 2020 tarihinde gündüz saatlerde Erciş ilçesi Çelebibağ Mahallesi’ndeki Örene Köprüsü ile Patnos Köprüsü arasında Zilan Çayı üzerinde yapılan denetimlerde 10 adet serpme ağına ve yaklaşık 1 ton ölü inci kefali balığına el konuldu. Ayrıca el konulan 1 ton canlı inci kefali balığı tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar ise imha edildi. 6 şahıs hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırılıktan 10 bin 200 TL idari para cezası uygulandı” ifadelerine yer verildi.

İnci kefalinin yaşamı tehlike altında
GÜNDEM
İnci kefalinin yaşamı tehlike altında


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