İnci kefalinin yaşamı tehlike altında

Hayat

Kütahya’da tırtıl istilası

Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki tırtıl istilası vatandaşları tedirgin etti. Hüseyin Ordu, tırtılların çok kısa bir sürede ormanın büyük bölümüne zarar verdiğini ifade ederek, "Bu böcekler burayı 3 günde bu hale getirdi. Korktuk. Acaba ne oluyor diye endişelendik. Bu milyonlarca böcek nereden geldi. Helikopterler ile mi atıldı, yoksa doğal mı? Araştırılmasını istiyoruz" dedi.