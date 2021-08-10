Kırıkkale'de YHT şantiyesinde korona virüs alarmı: 7 işçi karantinaya alındı

Kırıkkale Valiliği koordinesinde koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol edilebilmesi için kent genelinde çalışmalar sürdürülüyor.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri bir taraftan Kovid-19 denetimlerini yaparken bir taraftan da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de aşılama çalışmalarını yürütüyor.

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Koronavirüs (Kovid-19) pozitif vaka artışının önüne geçebilmek için kentteki şantiyelerde de denetimler yapıldı. Yahşihan ilçesinde Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) şantiyesinde taşeron bir firmada çalışan 7 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Şantiyede giriş ve çıkışlar kontrol altında tutulurken, tedbirler üst düzeye çıkartıldı. Pozitif olan 7 işçi ve 2 temaslı özel bir pansiyonda karantinaya alındı.

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İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri, şantiye amirlerini bilgilendirdi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, PCR testi için 75 işçiden numune aldı. Buradaki bazı işçilere de aşılama çalışması yapıldı.