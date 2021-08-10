Gündem Kırıkkalede YHT şantiyesinde korona virüs alarmı 7 işçi karantinaya alındı
KIRIKKALE

Kırıkkale'de YHT şantiyesinde korona virüs alarmı: 7 işçi karantinaya alındı

Kırıkkale’de Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) şantiyesinde taşeron bir firmada görevli koronavirüs testi pozitif çıkan 7 işçi ve 2 temaslı karantinaya alındı. Şantiyede giriş ve çıkışlar kontrol altında tutulurken, PCR testi için işçilerden numune alındı, bazılarına da aşılama yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Kırıkkalede YHT şantiyesinde korona virüs alarmı: 7 işçi karantinaya alındı
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, PCR testi için 75 işçiden numune aldı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol edilebilmesi için kent genelinde çalışmalar sürdürülüyor.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri bir taraftan Kovid-19 denetimlerini yaparken bir taraftan da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de aşılama çalışmalarını yürütüyor.


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Koronavirüs (Kovid-19) pozitif vaka artışının önüne geçebilmek için kentteki şantiyelerde de denetimler yapıldı. Yahşihan ilçesinde Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) şantiyesinde taşeron bir firmada çalışan 7 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Şantiyede giriş ve çıkışlar kontrol altında tutulurken, tedbirler üst düzeye çıkartıldı. Pozitif olan 7 işçi ve 2 temaslı özel bir pansiyonda karantinaya alındı.

İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri, şantiye amirlerini bilgilendirdi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, PCR testi için 75 işçiden numune aldı. Buradaki bazı işçilere de aşılama çalışması yapıldı.

Aşı olmayı erteleyen Kovid-19 hastası: 'Sağlığımız için herkese aşı olun' derim
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Koronavirüs hastalığına karşı üretilen aşılara bazı vatandaşlar çekimser yaklaşıyor.
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Hastanedeki Kovid-19 vakalarının çoğu ise aşının olası yan etkilerini öne sürerek aşı olmayı reddeden veya erteleyen kişilerden oluşuyor.
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Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 50 yaşındaki Yasemin Kesmez de, aşı olmayı erteleyenlerden biri. Kesmez, tedavi gördüğü hasta odasında yalnız kalmaktan sıkıldığını belirterek herkesi aşı olmaya davet etti.
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Sağlığımız için herkese aşı olun derim​​​ <br><br> Aşı olmayı erteleyen ve Kovid-19 hastalığına yakalanan Yasemin Kesmez, yaşadığı hastalık süreci ve aşı hakkında, şunları söyledi:
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Normal grip gibi eklem ağrıları, ateş, kuru öksürük, halsizlik gibi şikayetlerle buraya test olmaya geldim. Çok kötü değildim ama hastaneye yatırıldım, '4-5 gün içinde eve döneceksin' dediler. Çok şükür artık ilaçları 3'e indirdim. Çok şükrediyorum Allah'ıma. Ama burada kalmaktan çok sıkıldım, bakalım ne olacak. Çok sağlıklı bir insandım ben. Rahatsız olmadan önce aşı olmayı düşünüyordum. 'İllaki bir gün olmamız gerekiyor, Allah izin verirse' diyorduk. Ama işte o zamanlara kadar korkuyorsunuz. Duyduğumuz haberlerde her şey çok değişik yaşanıyor, daha kötü oluyorsunuz gibi şeyler söyleniyor. Kız kardeşlerim aşılarını hep oldu, 2. doz aşılarını da oldular çok şükür iyiler. Sağlığımız için herkese aşı olun derim. İnşallah bu hastalık bir daha gelmez.
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Aşı olmayı erteleyen Kovid-19 hastası: 'Sağlığımız için herkese aşı olun' derim
Kovid-19 nedeniyle hastanede yatan hastalar aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor. Aşı olmayı erteleyen ve test için gittiği hastanede tedavi altına alınmak zorunda kalan Yasemin Kesmez, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ndeki hasta odasında, "Sağlığımız için herkese aşı olun derim" sözleriyle vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.


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