Koronavirüs Uğur Şahinden sevindiren haber BioNTech aşısı Delta varyantına karşı halen koruyor
BİLİMSEL GELİŞMELER

Uğur Şahin'den sevindiren haber: BioNTech aşısı Delta varyantına karşı halen koruyor

Yaklaşık iki yıldır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında aşılarla mücadele geliştirilmesine karşın, yeni varyantların ortaya çıkması, aşıların ne kadar etkili olduğu sorularını da beraberinde getirdi. BionTech CEO'su Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının mevcut varyantlara karşı koruyucu olduğunu söyledi. Şahin, aşılarda şimdilik bir güncellemeye gerek olmadığını belirtti.

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Uğur Şahinden sevindiren haber: BioNTech aşısı Delta varyantına karşı halen koruyor
Uğur Şahin

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı (CEO) Prof. Dr. Uğur Şahin, geliştirdikleri koronavirüs aşısının ilk kez Hindistan'da görülen ve son dönemde hızla diğer ülkelere yayılan delta varyantına karşı etkili olduğunu söyledi. "Önümüzdeki 12 ay içinde, yeni varyantlar oluşursa aşıyı bu varyantlara göre uyarlamak söz konusu olabilir ancak şu anda buna ihtiyaç duymuyoruz." diyen Şahin, ancak aşı varyantlar karşısında etkisiz kalırsa ve bu da deneyler ve saha verileriyle kanıtlanırsa bu yönde çalışma yapılabileceğini ifade etti.

"GÜNCELLEME KONUSUNDA ACELECİ OLMAMALIYIZ"

Koronavirüs salgınında varyant oluşumunun ve hızla değişen verileri zamanlama konusunu oldukça önemli kıldığını söyleyen Şahin, aceleci bir kararın yanlış sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi. "Önümüzdeki üç ya da altı ay içinde yeni bir varyant ortaya çıkar ve baskın hale gelirse bizim şu anda yaptığımız değişiklik zararımıza olacaktır. Bu sebepten karar almadan önce çok sağlıklı bir değerlendirme yapmak şart." diyen Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"3. DOZ, DAHA ÇOK ETKİN KORUMA SAĞLIYOR"

"Şu anda üçüncü takviye dozu için elimizde son derece sağlıklı veriler bulunmakta. Birinci nesil ana aşının varyantlara karşı etki oranı da oldukça yüksek. Bu veriler ışında ilerleyeceğiz."

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BioNTech ve Pfizer birlikte geliştirdikleri aşının takviye dozunun yeni dalgaların oluşumunun önüne geçtiğini vurgularken Fransa ve Almanya gibi ülkeler, ileri yaştaki ve riskli gruptaki vatandaşları için üçüncü doz önereceklerini ve bununla ilgili takvimlerini açıklamış durumda.

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