Gündem Kırmızı bültenle aranan teröristin yakalanması şehit ailesinin acısını dindirdi
YEREL GÜNDEM

Kırmızı bültenle aranan teröristin yakalanması şehit ailesinin acısını dindirdi

Tunceli’de 10 yıl önce 6’sı asker 7 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıların failleri arasında yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek’in yakalanması, Kahramanmaraşlı şehit ailesinin acısını bir nebzede olsa dindirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kırmızı bültenle aranan teröristin yakalanması şehit ailesinin acısını dindirdi
Kahramanmaraşlı şehit ailesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım’ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.
25 Eylül 2012’de Tunceli’deki gerçekleştirilen, Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Ahmet Oğul’un aralarında bulunduğu 6’sı asker 7 kişinin şehit edildiği bombalı saldırının faillerinden "Lehenk" kod adlı Atilla Çiçek’in yakalanması Kahramanmaraşlı şehit babası Ejder Oğul buruk bir sevinç yaşadı.

Oğlunun şehit olduğu günü anlatan Ejder Oğul, Tunceli’deki hainlerin PTT aracını gasp ederek tuzak kurduklarını belirten, "İkisi benim oğlumun yanında diğer üçü de değişik istikametten gelirken patlayan bomba ile onlar da şehit oluyor. Bu hainleri yakalayan devletimizden Allah razı olsun. Terörün üzerine çok ağır baskıyla gidiliyor” dedi.

Devletin terör örgütlerine yönelik yaptığı operasyonlardan dolayı memnuniyetini ifade eden şehit babası, “Cesaret isteyen bir amaç. Benim tek isteğim bunların idam edilmesi. Verdiğimiz vergilerden beslenmelerinden razı değilim. Bu meclisteki terör örgütünü yönetenlerin alnı dik gezemez ama benim anlım dik. Biz bu şehitleri verdiğimiz müddetçe ilelebet Türkiye var olacak. İnşallah Cumhurbaşkanımızın sayesinde daha ileri gideriz” dedi.

Kahramanmaraş Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Yunus Karaman ise, “2012 yılında Tunceli’de şehit olan Ahmet Oğul’un kanı yerde kalmadı. Tüm şehit aileleri ve gaziler terörün bertaraf edilmesi konusunda devletimizin her zaman yanındayız. Bundan dolayı hem babamız hem de bizler çok mutluyuz” diye konuştu.

İstanbul’da terör operasyonu: Kılık değiştiren terörist havalimanında yakalandı
GÜNDEM
İstanbul’da terör operasyonu: Kılık değiştiren terörist havalimanında yakalandı

Büyükşehirlere bombalı saldırı hazırlığında olan PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı
GÜNDEM
Büyükşehirlere bombalı saldırı hazırlığında olan PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı
En sevilen 10 Türk filmi

En sevilen 10 Türk filmi

​AREDA Survey sordu: Hafızalara kazınan yapımlar listelendi.
İETT şoföründen rezil hareket

İETT şoföründen rezil hareket

​Pes dedirten görüntü: Yol soran kadın neye uğradığını şaşırdı.
200 isim bizim misafirimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'in üzerinde durduğu bir ismi Rusya'ya gönderdik.

​Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması.

​Destici'den Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine tepki

Altıeylül'e gurur kaynağı oldular

Altıeylül'e gurur kaynağı oldular

​Ülke çapında dereceye giren gençlerin hediyeleri Başkan Avcı'dan...

​Fabrikada sona gelindi: Aracın gideceği yer belli.

​Bulduğu şeyin değerini öğrenince şaşkına döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.