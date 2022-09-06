Gündem İstanbulda terör operasyonu Kılık değiştiren kadın terörist havalimanında yakalandı
İSTANBUL

İstanbul’da terör operasyonu: Kılık değiştiren kadın terörist havalimanında yakalandı

İstanbul Havalimanı’nda yapılan operasyonda, kırsaldan gelen bölücü terör örgütü PKK üyesi bir kadın terörist yakalandı. Örgüt kamplarında silahlı eğitim gördüğü belirlenen ve “terör örgütü üyesi olmak” suçundan güvenlik birimlerince arandığı belirlenen PKK mensubu kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İstanbul’da terör operasyonu: Kılık değiştiren kadın terörist havalimanında yakalandı
Kadın terörist Ayşe Ö.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alandaki PKK/KCK ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında faaliyet gösteren ve örgütün Irak ve Suriye’deki kamplarında eğitim gördüğü öğrenilen Ayşe Ö. adlı bir kadın teröristin, Türkiye’ye geldiğini ve İstanbul’da izini kaybettirdiğini tespit etti.

PKK’lı kadın teröristin kılık değişikliği yaparak havayolu üzerinden İstanbul’dan Adana’ya gideceği bilgisine ulaşan terör polisi, 1 Eylül’de havalimanında önlem aldı. Emniyet güçleri, kontrol noktasına gelen ve kendini Ayşe Ö. olarak tanıtan PKK üyesine parmak izi kontrolü yaptı. Kontrolde çıkan kimlik bilgisi ile örgüt üyesinin aranan kişi oldu belirlendi. Ö. gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Yapılan detaylı sorguda, kadın teröristin “terör örgütü üyesi olmak” suçundan uzun süreden beri arandığı ortaya çıktı.

Üzerinde ele geçirilen dijitallerinde ve cep telefonundan elde edilen belge ve fotoğraflarda, örgütün Suriye kolu PYD/YPG kıyafetleri fotoğrafları çıkan kadın terörist, geçtiğimiz Cuma günü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. PKK üyesi, çıkarıldığı mahkemece “Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak” suçundan tutuklandı.

Diyarbakır'da dört PKK'lı terörist yakalandı: Teröristlerin aracında el bombası ve tabanca bulundu
GÜNDEM
Diyarbakır'da dört PKK'lı terörist yakalandı: Teröristlerin aracında el bombası ve tabanca bulundu

Büyükşehirlere bombalı saldırı hazırlığında olan PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı
GÜNDEM
Büyükşehirlere bombalı saldırı hazırlığında olan PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı
Talebi kabul edildi

Talebi kabul edildi

'Gizli belge' soruşturmasında yeni gelişme.
Kuvvetli sağanak geliyor

Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den sekiz il için sarı ve turuncu kodlu uyarı.
Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

​'Açıklamaların ülkemiz için hiçbir anlamı yoktur.'

​Kılıçdaroğlu'nun kimlerle helalleşeceği belli oldu.

72 Futbol sahası büyüklüğünde

72 Futbol sahası büyüklüğünde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 15 ilçede 41 vahşi depolama alanından 22'sinin ıslahını yaptı.

​'Rusya Kuzey Kore'den silah alıyor'

​"Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?"

​Erdoğan; Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek.

​Hatırlarma dozu adımı

​Yüzbinlerce insan yaklaşan kış öncesi yardım bekliyor.

Macron, ​Baltık ülkeleri ve Polonya'ya 'savaş çığırtkanları' dedi.

​Şehit ailelerinden KHK tepkisi.

​İstanbul'da eylem yapmak için Lavrion'dan geldi.

​3 yıllık Orta Vadeli Program istihdam dostu olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.