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Kırmızı kategoride aranan PKK'nın istihbarat sorumlusu Metin Arslan etkisiz hale getirildi - Son dakika

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu: Kırmızı kategoride aranan PKK'nın istihbarat sorumlusu Metin Arslan etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Terörist Arslan'ın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Etkisiz hale getirilen teröristin terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu belirtildi.
Etkisiz hale getirilen teröristin terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu "Koçer" kod adlı Metin Arslan etkisiz hale getirildi.

  • Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2019 Kasım ayının ilk haftasında Sincar Hanesor'da düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu, "kırmızı" kategoride aranan 1968 doğumlu Metin Arslan olduğu öğrenildi.

Terörist Metin Arslan, kırmızı kategoride aranıyordu.

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Terör örgütüne 1994'de katılan Arslan'ın, 2004-2007 döneminde "Abbas" kod adlı Duran Kalkan'a bağlı olarak faaliyet gösterdiği, 2007'de Irak'ın kuzeyindeki Gare Kampı genel sorumluluğuna getirildiği ve Türkiye'ye yönelik birçok eylem emri verdiği belirtildi.

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Arslan'ın, 2012'de YPG Dış İstihbarat Sorumlusu, 2015'te YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok dağındaki karargahının sözde komutanlığını yapmaya başladığı ve Türkiye'nin Karaçok'a 2017'de düzenlediği hava harekatında yaralandığı öğrenildi.

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