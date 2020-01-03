MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu: Kırmızı kategoride aranan PKK'nın istihbarat sorumlusu Metin Arslan etkisiz hale getirildi

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Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde: Soğuktan ölsem de gitmiyorum

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Anne Sevdet Demir "Çocuğumuz yok, evde huzurumuz kalmadı. Ne hakları var çocuklarımızı götürmüşler, getirmiyorlar? Kar da yağsa, soğuktan ölsem de çocuğumu alana kadar buradan gitmiyorum. Çocuğumuzu istiyoruz" dedi. Baba Şevket Bingöl "2020'ye oğluma sarılarak girmek istiyordum. Bütün çocuklarımla bir arada olmak istiyordum" açıklamasında bulundu.