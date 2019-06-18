Gündem Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
BİTLİS

Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Bugün Bitlis'teki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğu belirlendi. Kırmızı kategoride teröristin son bir yılda Diyarbakır, Batman, Bitlis, Muş, Elazığ ve Bingöl'deki eylemlerin talimatını verdiği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Son 3 yılda terörle mücadelede elde edilen başarılar devam ediyor.
Son 3 yılda terörle mücadelede elde edilen başarılar devam ediyor.

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Bitlis-Merkez ilçe Kayadağ köyü kırsalında bugün "Şehit Jandarma Onbaşı Hakan IŞIK 2019-60 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride 4 milyon lira ödülle aranan, sözde orta saha sorumlusu "Ali Piling" kod adlı Şerif Yakut olduğu belirlendi.

Birçok terör eyleminde onun adı vardı

  • Söz konusu teröristin son bir yılda Diyarbakır, Batman, Bitlis, Muş, Elazığ ve Bingöl'deki eylemlerin talimatını verdiği öğrenildi.
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