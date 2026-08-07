Tatlı su ile Van Gölü'nün buluştuğu noktada doğal desenler oluştu

Burası ne Akdeniz ne de Ege: Doğu Anadolu'nun parlayan yıldızı tatilci akınına uğruyor, görenler hayran kalıyor

Van Gölü’nün kuzey kıyısında yer alan Adilcevaz, yaz mevsiminde masmavi suları, uzun kumsalları ve eşsiz doğa manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Turkuaz renkteki göl suyu ve Süphan Dağı’nın oluşturduğu kartpostallık manzara, ilçeyi bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri haline getiriyor.