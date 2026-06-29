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Gümrükte film gibi olay: Yolcunun midesinden 62 parça uyuşturucu çıktı

Gümrükte film gibi olay: Yolcunun midesinden 62 parça uyuşturucu çıktı

13:5429/06/2026, Pazartesi
IHA
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Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir yolcunun mide ve bağırsaklarında 62 parça halinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Tatvan ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde şüpheli bir şahıs, sağlık kuruluşuna sevk edildi. Röntgen ve tomografi incelemelerinde şahsın mide ve bağırsaklarında 62 parça halinde toplam 502 gram metamfetamin bulunduğu tespit edildi.

Operasyonun ardından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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