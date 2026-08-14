Hallaç, Alplerin saygı nöbeti tutmasının da tarihi atmosfere farklı anlam kattığını belirterek, "Manevi ve güzellikleri yönünden herkesin gelmesini tavsiye ederim. Biz beğendik, çalışmalar da iyi. Görülmesi gereken bir yer." dedi.





Ailesiyle doğu turuna çıkan Erzurumlu Metehan Sarıkaş da mezarlığı ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, burada nöbet tutan Alplerin dikkatini çektiğini söyledi.





Sarıkaş, "Mezarlık çok güzel bir yer. Ağabeyler aynı heykel gibi duruyor. Sizin de gezmenizi isterim. Mezarlıkta mükemmel kalıntılar var. İlk kez de nöbet tutan Alp gördüm." ifadelerini kullandı.