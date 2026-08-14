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'Anadolu'nun tapusu' Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretçi akınına uğruyor: Abidevi taşlar geçmişe ışık tutuyor

'Anadolu'nun tapusu' Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretçi akınına uğruyor: Abidevi taşlar geçmişe ışık tutuyor

13:02, 14/08/2026, Cuma
AA
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'Anadolu'nun tapusu' Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretçi akınına uğruyor: Abidevi taşlar geçmişe ışık tutuyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Selçuklu Meydan Mezarlığı, abidevi mezar taşları ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. Tarihi alanda yürüyen ziyaretçiler, farklı dönemlere ait mezar taşlarını cep telefonlarıyla görüntülerken, cuma günleri Selçuklu kıyafetleri ve dönemin savaş aletleriyle "saygı nöbeti" tutan Alpler de ilgi görüyor.

Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı olarak nitelendirilen "Sakin Şehir" ünvanlı Ahlat'ta 210 dönümlük alana yayılan Selçuklu Meydan Mezarlığı, yaz tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.


UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi mezarlık, Türk-İslam sanatının önemli örneklerini barındıran mezar taşlarıyla bölgenin öne çıkan turizm destinasyonları arasında bulunuyor.

Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı olarak nitelendirilen "Sakin Şehir" ünvanlı Ahlat'ta 210 dönümlük alana yayılan Selçuklu Meydan Mezarlığı, yaz tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi mezarlık, Türk-İslam sanatının önemli örneklerini barındıran mezar taşlarıyla bölgenin öne çıkan turizm destinasyonları arasında bulunuyor.

Sanat eseri niteliğindeki abidevi mezar taşları, üzerlerindeki kabartma, motif, oyma, kitabe ve yazıtlarla ziyaretçilere yalnızca bir mezarlığı değil, Anadolu'nun geçmişten bugüne uzanan kültürel mirasını da görme imkanı sunuyor.


Tarihi alanda yürüyen ziyaretçiler, farklı dönemlere ait mezar taşlarını cep telefonlarıyla görüntülerken, cuma günleri Selçuklu kıyafetleri ve dönemin savaş aletleriyle "saygı nöbeti" tutan Alpler de ilgi görüyor.

Sanat eseri niteliğindeki abidevi mezar taşları, üzerlerindeki kabartma, motif, oyma, kitabe ve yazıtlarla ziyaretçilere yalnızca bir mezarlığı değil, Anadolu'nun geçmişten bugüne uzanan kültürel mirasını da görme imkanı sunuyor.Tarihi alanda yürüyen ziyaretçiler, farklı dönemlere ait mezar taşlarını cep telefonlarıyla görüntülerken, cuma günleri Selçuklu kıyafetleri ve dönemin savaş aletleriyle "saygı nöbeti" tutan Alpler de ilgi görüyor.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, Alplerle fotoğraf çektirerek tarihi atmosferi ölümsüzleştiriyor.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, Alplerle fotoğraf çektirerek tarihi atmosferi ölümsüzleştiriyor.

"Görülmesi gereken bir yer"


Kocaeli'den gelen Metin Hallaç, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı 4 yıl aradan sonra yeniden ziyaret ettiğini söyledi.


Bu süreçte alanda önemli düzenlemeler yapıldığını belirten Hallaç, giriş bölümünün değiştirilmesinin, otopark imkanlarının artırılmasının ve zeminde yapılan çalışmaların ziyaretçilerin alanda daha rahat hareket etmesini sağladığını ifade etti.

"Görülmesi gereken bir yer"Kocaeli'den gelen Metin Hallaç, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı 4 yıl aradan sonra yeniden ziyaret ettiğini söyledi.Bu süreçte alanda önemli düzenlemeler yapıldığını belirten Hallaç, giriş bölümünün değiştirilmesinin, otopark imkanlarının artırılmasının ve zeminde yapılan çalışmaların ziyaretçilerin alanda daha rahat hareket etmesini sağladığını ifade etti.

Hallaç, Alplerin saygı nöbeti tutmasının da tarihi atmosfere farklı anlam kattığını belirterek, "Manevi ve güzellikleri yönünden herkesin gelmesini tavsiye ederim. Biz beğendik, çalışmalar da iyi. Görülmesi gereken bir yer." dedi.


Ailesiyle doğu turuna çıkan Erzurumlu Metehan Sarıkaş da mezarlığı ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, burada nöbet tutan Alplerin dikkatini çektiğini söyledi.


Sarıkaş, "Mezarlık çok güzel bir yer. Ağabeyler aynı heykel gibi duruyor. Sizin de gezmenizi isterim. Mezarlıkta mükemmel kalıntılar var. İlk kez de nöbet tutan Alp gördüm." ifadelerini kullandı.

Hallaç, Alplerin saygı nöbeti tutmasının da tarihi atmosfere farklı anlam kattığını belirterek, "Manevi ve güzellikleri yönünden herkesin gelmesini tavsiye ederim. Biz beğendik, çalışmalar da iyi. Görülmesi gereken bir yer." dedi.Ailesiyle doğu turuna çıkan Erzurumlu Metehan Sarıkaş da mezarlığı ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, burada nöbet tutan Alplerin dikkatini çektiğini söyledi.Sarıkaş, "Mezarlık çok güzel bir yer. Ağabeyler aynı heykel gibi duruyor. Sizin de gezmenizi isterim. Mezarlıkta mükemmel kalıntılar var. İlk kez de nöbet tutan Alp gördüm." ifadelerini kullandı.

"Mezarlıkta ciddi bir manevi ortam var"


İzmir'den gelen Süleyman Er ise Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ilk kez 2001'de gördüğünü, daha sonra her yaz burayı ziyaret ettiğini anlattı.

"Mezarlıkta ciddi bir manevi ortam var"İzmir'den gelen Süleyman Er ise Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ilk kez 2001'de gördüğünü, daha sonra her yaz burayı ziyaret ettiğini anlattı.

Mezarlığın kendisinde güçlü bir etki bıraktığını dile getiren Er, şunları kaydetti:


"Anadolu Selçuklularının bu mezarlıkta bende en fazla bıraktığı etki özellikle seyitlerin mezarlarının ayrı olması. Burada Türklerin İslamiyet'ten sonra İslam'a verdiği önem ortaya çıkıyor. Mezarlıkta ciddi bir manevi ortam var. Tarihi alan belirli gün ve tarihlerle sınırlı kalmadan ziyaret edilmesi gerekiyor. İlla 30 Ağustos'ta veya Malazgirt'in yıl dönümünde gelip görelim diye bir şey yok. Herkesin muhakkak gelip görmesi ve bu manevi duyguyu yaşaması gereken bir yer.

Mezarlığın kendisinde güçlü bir etki bıraktığını dile getiren Er, şunları kaydetti:"Anadolu Selçuklularının bu mezarlıkta bende en fazla bıraktığı etki özellikle seyitlerin mezarlarının ayrı olması. Burada Türklerin İslamiyet'ten sonra İslam'a verdiği önem ortaya çıkıyor. Mezarlıkta ciddi bir manevi ortam var. Tarihi alan belirli gün ve tarihlerle sınırlı kalmadan ziyaret edilmesi gerekiyor. İlla 30 Ağustos'ta veya Malazgirt'in yıl dönümünde gelip görelim diye bir şey yok. Herkesin muhakkak gelip görmesi ve bu manevi duyguyu yaşaması gereken bir yer.

Mezarlıkta Alplerin saygı nöbeti tutması anlamlı. Mezarlıkta nöbet tutan askerleri de görünce duygulandım çünkü farklı bir şey. Yaz sıcaklarının en yoğun olduğu dönemde bu kıyafetlerle burada duran askerimizin bize bu duyguyu yaşatması çok kıymetli ve değer atfedilmesi gereken bir olay."

Mezarlıkta Alplerin saygı nöbeti tutması anlamlı. Mezarlıkta nöbet tutan askerleri de görünce duygulandım çünkü farklı bir şey. Yaz sıcaklarının en yoğun olduğu dönemde bu kıyafetlerle burada duran askerimizin bize bu duyguyu yaşatması çok kıymetli ve değer atfedilmesi gereken bir olay."
Başlıklar :BitlisAhlatSelçuklu Meydan Mezarlığı
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