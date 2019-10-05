Gündem Kırmızı ve gri listede aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
TUNCELİ

Kırmızı ve gri listede aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı ve gri listede aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de etkisiz hale getirilen iki teröristin, kırmızı listede aranan Ayten Ene ile gri listede aranan Mehdi Kaplan olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Tunceli'de kırmızı ve gri listede aranan teröristler öldürüldü.
Tunceli'de kırmızı ve gri listede aranan teröristler öldürüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca düzenlenen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

İnceleme sonucu teröristlerden birinin, aranan teröristler arasında 4 milyon lira ödülle kırmızı listede yer alan sözde Dersim saha sorumlusu "Çiçek Kurtalan" kod adlı Ayten Ene, diğer teröristin de 300 bin lira ödülle gri listede bulunan "Dilgeş" kod adlı Mehdi Kaplan olduğu tespit edildi.

İHA
Kırmızı listede aranan 'Çiçek Kurtalan' kod adlı Ayten Ene.

İHA
Gri listede bulunan 'Dilgeş' kod adlı Mehdi Kaplan.

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