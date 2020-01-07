Gündem Kıyafetlerini çıkarıp dilenciyi giydirdi Takdirleri topladı
İZMİR

İzmir haberleri: Kıyafetlerini çıkarıp dilenciyi giydirdi!

Kıyafetlerini çıkarıp dilenciyi giydirdi: Takdirleri topladı

İzmir'in Konak ilçesinde, bir kişinin, kıyafetlerini çıkarıp, yol kenarında dilenen kişiye vermesi, görüntülere yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kullanıcıların beğenisini aldı, takdirleri topladı.

Haber Merkezi DHA
2 kişi, dilenciyi kendi elleriyle giydirdi.
2 kişi, dilenciyi kendi elleriyle giydirdi.

Çankaya Şair Eşref Bulvarı üzerinde yol kenarında dilencilik yapan bir erkeği gören 2 kişi durdu. Dilencinin üzerinde kışlık kıyafet olmadığını görenlerden biri, kendi kıyafetini verebileceğini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kullanıcıların beğenisini aldı.

Kendi elleriyle giydirdi

Daha sonra da kazağını ve montunu çıkardı. 2 kişi, dilenciyi kendi elleriyle giydirdi. Kıyafetlerini çıkaran kişi ise havanın soğuk olmasına rağmen tişörtle kaldı.

Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kullanıcıların beğenisini aldı.

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