Kız Kulesi orta şiddette depreme dayanamazdı: 80 yıl kimse cesaret edemedi

İstanbul’un sembol yapılarından Kız Kulesi’nin restorasyonuyla ilgili incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hedeflerinin 2023 yılı mart ayına kadar Kız Kulesi’ni ziyaretçi ile buluşturmak olduğunu ifade etti. Bakan Ersoy, “Müdahale edilmesi kaçınılmazdı. 80 yıldır kimsenin cesaret etmediğini yapıyoruz” dedi.

ÜNİVERSİTELER RAPORLADI

Ersoy, Kız Kulesi restorasyonu danışma kurulunda Prof. Dr. Feridun Çılı, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Mimar Han Tümertekin’in bulunduğuna dikkat çekerek, “İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin hazırladığı raporlarla desteklendikten sonra, projelerin nasıl uygulanacağıyla ilgili çalışmalar koruma kurullarımıza gönderiliyor. Koruma kurullarımızın da onayından geçtikten sonra, restorasyon faaliyetleri hayata geçiriliyor” ifadelerini kullandı.

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Mehmet Nuri Ersoy

ÇİMENTODAN ARINDIRILIYOR

Ersoy, Kız Kulesi’nin 1944’te geçirdiği restorasyonda çimento, beton ve inşaat demiri kullanıldığına işaret ederek, şunları kaydetti: “Çimento, artık günümüzde Türkiye’deki restorasyonlarda sakıncalı malzeme olarak kabul ediliyor. Radarla yaptığınız taramalarda zaten yapının zafiyetlerini bulabiliyorsunuz.” Yapının balkon terasından yukarı doğru olan kısmın orijinalinde ahşap tasarlandığını vurgulayan Ersoy, farklı yüzyıllarda farklı görüntüsü olan Kız Kulesi’nin, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından hakkında bilgi ve belgenin en çok bulunduğu tarih olan 18. yüzyılın sonlarındaki görüntüsüne kavuşacağını ifade etti.

SON TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

Ersoy, yapılan çalışmalarda hem 1944’deki restorasyon hem de 1999’daki tadilatlarda aslına uygun olmayan eklemelerden arındırıldığının altını çizerek, “Yapı orta şiddetli bir depremde yıkılmaya oldukça müsaitti. Binanın bayrak direği dahil betondan yapıldığını ve onun da çatladığını görüyor hocalarımız” bilgisini verdi. Sökme işlemlerinin çok dikkatli ve son teknoloji kullanarak yapıldığına vurgu yapan Ersoy, yapıya sonradan uygulanan çelik gergi sisteminin söküleceğini ve teras balkon kısmının orijinal ahşap haline geri döndürüleceğinin altını çizdi. Büyük bir dezenformasyon ile karşılaşacaklarını bildikleri halde bu yola girdiklerini anlatan Ersoy, “O müdahale etmezse, sen müdahale etmezsen, ben müdahale etmezsem, eğer dezenformasyonu göğüsleyemezsek bu ülke nasıl ileriye gidecek” diye konuştu. Ersoy, “Müzekart ile gezilebilecek Kız Kulesi İstanbulluların uzaktan seyrettiği bir yapıydı. Şimdi içeriden İstanbul’un seyredildiği bir yapı haline getirilecek” dedi.

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