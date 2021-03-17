Gündem Kız Kulesinin karşısındaki ağaçları keserken yakalandılar
İSTANBUL

Kız Kulesi’nin karşısındaki ağaçları keserken yakalandılar

İstanbul Üsküdar’da üç kişi, Kız Kulesi’nin karşısında bulunan ağaçları kesmeye çalışırken yakalandı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, şahısların tutanak tutularak polislere teslim edildiğini belirterek "Yenilerini dikecek, bu zorbalığın da peşini bırakmayacağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İki ağacı kesen şahıslar, diğerlerini kesemeden yakalandı.
İki ağacı kesen şahıslar, diğerlerini kesemeden yakalandı.

İstanbul Üsküdar sahilinde, Kız Kulesi’nin hemen karşısında yer alan ağaçlardan ikisi gece saatlerinde 3 kişi tarafından kesildi.

Diğer ağaçları da kesmeye çalışan şahıslar, ekipler tarafından fark edilerek yakalandı. Haklarında tutanak tutulan şahıslar, polise teslim edildi.

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Gece 02:15’te Kız Kulesi’nin karşısında, 3 kişiyi ellerinde hızarlarla yakaladık! Malesef 2 yetişkin ağacı kesmişler, diğerlerini kesemeden yakalandılar! Tutanak tuttuk, polise teslim ettik. Bunu yapan insan olamaz. Yenilerini dikecek, bu zorbalığın da peşini bırakmayacağız!” dedi.

Üsküdar'da gece yarısı ağaç kesenlere suçüstü: Ekipler temizlik çalışması yaptı
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Üsküdar'da Kız Kulesi'nin hemen karşısında sahilde yer alan ağaçlar, gece saat 02.00 sıralarında 1'i kadın 4 kişi tarafından ellerindeki motorlu testerelerle kesildi.
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İhbar üzerine olay yerine zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağaçları kesen kişileri ellerinde 3 motorlu testere ile yakaladı.
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Zabıta ekipleri tarafından haklarında tutanak tutulan kişiler, polise teslim edildi.
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Şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve kamu malına zarar vermekten toplam 4 bin 27'şer lira para cezası kesildi. İfadeleri alınan 4 kişi hakkında soruşturmanın sürdüğü de kaydedildi.
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Üsküdar zabıta ekipleri ağaçların kesildiği yere gelerek inceleme yaptı. Kesilen ağaç dalları ve parçaları ekipler tarafından temizlendi.
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Üsküdar Zabıta Müdür Yardımcısı İbrahim Kocaoğlu, Sabaha kadar olan nöbetçi ekiplerimiz var. İhbar geliyor, polis ile beraber müdahale ediyorlar hemen.
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Saat 02.00'da biri kadın toplam 4 kişi, ağaçları keserken ekiplerimizce yakalandı.
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Biz kişiler hakkında belediye uygulama yönetmeliğine göre zabıt tuttuk, para cezası da verilecek. Ayrıca bu kişiler karakola götürülüp adli işlem başlatıldı. Toplam ikisi büyük olmak üzere 6 tane ağaç kesmişler. Niye kestiklerini söylemiyorlar. Sonuç itibari ile adli soruşturma sonucunda belli olacak diye konuştu.
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Olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, Gece 02.15'te Kız Kulesi'nin karşısında, 3 kişiyi ellerinde hızarlarla yakaladık. Maalesef 2 yetişkin ağacı kesmişler, diğerlerini kesemeden yakalandılar. Tutanak tuttuk, polise teslim ettik. Bunu yapan insan olamaz. Yenilerini dikecek, bu zorbalığın da peşini bırakmayacağız dedi.
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Üsküdar'da gece yarısı ağaç kesenlere suçüstü: Ekipler temizlik çalışması yaptı
İstanbul Üsküdar'da biri kadın 4 kişi, Kız Kulesi'nin karşısında bulunan ağaçları keserken yakalandı. Üsküdar zabıta ekipleri ağaçların kesildiği yere gelerek inceleme yaptı. Kesilen ağaç dalları ve parçaları ekipler tarafından temizlendi.


Korona ile mücadelede bir ilk: Üsküdar’da kapı kapı gezerek maske dağıtıldı
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Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsündeki bir alanı maske üretim merkezine dönüştüren Üsküdar Belediyesi günde 50 bine yakın maske üretiyor. Üretilen maskeleri vatandaşlara ücretsiz sağlayan Belediye, bugün de üretilen maskeleri 120 kişilik ekipler halinde 150 bin adet maskeyi kapı kapı dolaşarak ilçe sakinlerine teslim etti.
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Üsküdar belediyesi en hızlı şekilde Üsküdar’daki tüm hanelere 10’arlı kutular halinde yaklaşık 2 milyon maskeyi ulaştırmayı ve sonrasında da yine maske üretim ve dağıtımına devam etmeyi hedefliyor.
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Maske dağıtımıyla ilgili bilgi veren Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Aktaş, Üsküdar belediyesi olarak kendi belediye personelimiz tarafından üretilen maskeleri bugün Üsküdarlı hemşehrilerimize dağıtım sürecini başlattık. Allah’ın izniyle haziran ayının sonuna kadar Üsküdar’ın tamamına maske dağıtımını tamamlamış olacağız. Toplamda 2 milyonun üzerine maske dağıtımı sağlayacağız. Üsküdarlı hemşehrilerimizi rahat ettirebilmek ve rahat nefes almalarını sağlayabilirsek hedefimize ulaşmış olacağız’’ dedi.
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Maskesini alan vatandaşlarsa hizmetten memnun olduklarını belirterek belediyeye teşekkür etti. Öte yandan maske dağıtımı havadan görüntülendi.
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Korona ile mücadelede bir ilk: Üsküdar’da kapı kapı gezerek maske dağıtıldı
Koronavirüs salgını sonrası “Yeni normal" denilen süreçte maskenin çok önemli ve birincil ihtiyaç olduğu bilinciyle hareket eden Üsküdar Belediyesi, bir ilki yaparak sürekli destek için yepyeni bir seferberlik başlattı. Belediye ekipleri kapı kapı gezerek vatandaşlarla maske dağıttı.

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