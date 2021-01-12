Gündem Üsküdarda garip çeşme Görenler hayrete düşüyor
İSTANBUL

Üsküdar'da garip çeşme: Görenler hayrete düşüyor

Üsküdar’da bulunan bir hayrat çeşmesi görenleri hayrete düşürdü. Ara sokakta bulunan çeşmenin demir korkuluklarla kapatılıp, kilitli olması görenlerin dikkatini çekti. Çeşmeyi ilk kez gören vatandaşlar, şaşırarak dönüp bir kez daha baktı.

Haber Merkezi İHA
Çeşme görenleri hayrete düşürüyor.
Çeşme görenleri hayrete düşürüyor.

Üsküdar’da Mimar Sinan Mahallesinde bulunan bir hayrat çeşmesi görenleri şaşkına çevirdi. Çeşmenin demir korkulukla kapatılıp, kilit vurulması hayrete düşürdü.

SU İÇİLEBİLİR YAZIYOR AMA KİLİTLİ

Garip çeşmenin duvarında “Hayrattır, içilebilir su” yazması ise dikkat çekti. Garip hayrat çeşmesinin, sokağa çıkma kısıtlama günlerinde ve geceleri demir korkulukları kapatılarak kilitlendiği öğrenildi. Sokakta esnaflık yapan vatandaşların verdiği bilgi üzerine garip çeşmenin sırrı ortaya çıktı. Hayrat çeşmesinin musluğunun birkaç kez kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalınması üzerine, sokak sakinleri hayrat çeşmesine korkuluk yaptırıp, kilitleyerek çözüm üretti.

MUSLUK ÇALINMASIN DİYE YAPMIŞLAR

Mahalle sakini, “musluk çalınmasın diye yapmışlar. Hırsızlar musluğu çalmasın diye Sokağa çokla yasağında vatandaşların dışarı çıkmadığı zamanlarda musluk kilitli. Sokağa çıkma yasağında neden kilitli onu bilmiyoruz. Vatandaş suyunu içebiliyor” dedi.

Başka bir mahalle sakini ise “Geçtiğimiz aylarda musluk çalındığı için böyle bir önlem alındı” diye konuştu.
Mahalle sakini, “musluk çalınmasın diye yapmışlar. Hırsızlar musluğu çalmasın diye Sokağa çokla yasağında vatandaşların dışarı çıkmadığı zamanlarda musluk kilitli. Sokağa çıkma yasağında neden kilitli onu bilmiyoruz. Vatandaş suyunu içebiliyor” dedi.

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