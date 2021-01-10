Vakıflar Genel Müdüründen İBB'ye Şemsi Paşa Camii tepkisi: Vazgeçilmezse hukuki süreç başlatılacak

Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Üsküdar'daki Mimar Sinan tarafından yapılan tarihi Şemsi Paşa Camii'nin sahil kısmına yaptığı çelik konsol sistemi tepkilere neden oldu. Çalışma havadan da görüntülenirken, camiye yapılan çelik konsol sistemi sosyal medyada da tepkiye neden oldu.