Vakıflar Genel Müdüründen İBB'ye Şemsi Paşa Camii tepkisi: Vazgeçilmezse hukuki süreç başlatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Mimar Sinan'ın eseri Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camii'nin sahil kısmına yaptığı çelik konsol sistemi tepkilere neden oldu.Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, caminin kimliğini korumak adına çalışmanın bir an önce durdurulması için çağrıda bulundu.
Sosyal medya hesabından çalışmaya tepki gösteren Ersoy, "Yalı camii özelliği ve 450 yıllık tarihi ile boğazın incilerinden Şemsi Paşa Camii’ne İBB tarafından yapılmaya çalışılan yaya yolu uygulamasından ivedilikle vazgeçilmesini, vazgeçilmediği takdirde Camiimizin kimliğini korumak açısından Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağımızı, Buna bağlı olarak İlgililer hakkında yasal süreci başlatacağımızı belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.