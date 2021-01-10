Gündem Vakıflar Genel Müdüründen İBBye Şemsi Paşa Camii tepkisi Vazgeçilmezse hukuki süreç başlatılacak
POLİTİKA

Vakıflar Genel Müdüründen İBB'ye camii tepkisi

Vakıflar Genel Müdüründen İBB'ye Şemsi Paşa Camii tepkisi: Vazgeçilmezse hukuki süreç başlatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Mimar Sinan tarafından yapılan tarihi Şemsi Paşa Camii'nin sahil kısmına yaptığı çelik konsol sistemine tepki gösteren Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, "İBB tarafından yapılmaya çalışılan yaya yolu uygulamasından ivedilikle vazgeçilmesini, vazgeçilmediği takdirde camiimizin kimliğini korumak açısından Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağımızı, belirtmek istiyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şemsi Paşa Camii
Şemsi Paşa Camii

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Mimar Sinan'ın eseri Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camii'nin sahil kısmına yaptığı çelik konsol sistemi tepkilere neden oldu.Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, caminin kimliğini korumak adına çalışmanın bir an önce durdurulması için çağrıda bulundu.

Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma
OYNAT 00:47
Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Üsküdar'daki Mimar Sinan tarafından yapılan tarihi Şemsi Paşa Camii'nin sahil kısmına yaptığı çelik konsol sistemi tepkilere neden oldu. Çalışma havadan da görüntülenirken, camiye yapılan çelik konsol sistemi sosyal medyada da tepkiye neden oldu.

Sosyal medya hesabından çalışmaya tepki gösteren Ersoy, "Yalı camii özelliği ve 450 yıllık tarihi ile boğazın incilerinden Şemsi Paşa Camii’ne İBB tarafından yapılmaya çalışılan yaya yolu uygulamasından ivedilikle vazgeçilmesini, vazgeçilmediği takdirde Camiimizin kimliğini korumak açısından Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağımızı, Buna bağlı olarak İlgililer hakkında yasal süreci başlatacağımızı belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Googleın karakutusu Calico

Google'ın karakutusu Calico

Böyle bir yılda Calico ismini duymadıysanız bir daha duymanız imkansız.
WhatsApptan kaçan BİPe geçiyor

WhatsApp'tan kaçan BİP'e geçiyor

​Son 24 saatte 1 milyondan fazla indirildi.
MEBden sürpriz karar

MEB'den sürpriz karar

Tüm okullarda yarın sabah 10'da bayrak töreni yapılacak.
"Sözde Cumhurbaşkanı"

"Sözde Cumhurbaşkanı"

​Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında tepki çeken açıklama.
Son fotoğrafları oldu

Son fotoğrafları oldu

​Uçak kalkmadan önce paylaşmışlardı...
Onay verildi

Onay verildi

​Fenerbahçe, Mesut Özil hayaline kavuşuyor.

Rusya'da Karabağ zirvesi

Rusya'da Karabağ zirvesi

​Aliyev ve Paşinyan, Moskova'da bir araya gelecek

Ümitcan Uygun gözaltında

Ümitcan Uygun gözaltında

​Uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacak.
Galatasaray'a <br>transfer çalımı

Galatasaray'a
transfer çalımı

Terim'in istediği golcünün yeni takımını açıkladılar.
Bu görüntü polisi bile şaşırttı!

Bu görüntü polisi bile şaşırttı!

​Her birine ayrı ayrı ceza yazıldı.

Bu kez Almanya'da

Bu kez Almanya'da

​LGBT bayraklı Boğaziçi protestosu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazeteciler Günü mesajı.
Yönünü Türkiye'ye çevirdi

Yönünü Türkiye'ye çevirdi

Arnavutluk Başbakanı'nın Türkiye ziyareti Yunanistan'ı rahatsız etti.
Havada 4 bin 202 saat mesai

Havada 4 bin 202 saat mesai

Sağlık Bakanlığı'nın 'çelik kanatları'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.