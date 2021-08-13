Kızıltepe'de vatandaşlara aşure ikram edildi

Kızıltepe Devlet Hastanesi, Ali Ertaş Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, PTT Caddesi, Eski Hastane Caddesi, Halı Caddesi ve Hanımeli Kadın Merkezi olmak üzere birçok noktada vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Kızıltepe Belediyesi araçları ile Kızıltepe Devlet Hastanesi, Ali Ertaş Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, PTT Caddesi, Eski Hastane Caddesi’nde vatandaşlara aşure dağıtıldı. Covıd19 tedbirleri kapsamında dağıtımlar titizlikle gerçekleştirildi.

Birlik beraberlik mesajı

Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Ak Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin ve kurum amirleri, Halı Caddesi’nde gerçekleştirilen aşure dağıtımına katıldı. Çam, vatandaşlara aşure ikramında bulunarak aşurenin önemine değindi.

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Çam: "Bugün birden farklı noktada binlerce vatandaşımıza kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunduk. Aşure geleneğimizi yaşatmak adına vatandaşlarımızla bir araya geldik. Dilerim ki her daim paylaşmanın hazzıyla din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin bir arada yaşayalım" dedi.

Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın Eşi Dilek Çam da Hanımeli Kadın Merkezi’ndeki kursiyerlere aşure ikramında bulundu. Herkesin muharrem ayını kutlayan Çam, aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğuna değindi.