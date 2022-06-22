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ADANA

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Adana'da gazilerle bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "KKTC bizim milli devletimizdir. Türk ordusu bizim bedenimizdeki candır. Türk milleti bizim damarlarımızdaki kandır. Biz bunlardan asla vazgeçmeyiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Adanada gazilerle bir araya geldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre

KKTC Meclis Başkanı Töre, Vali Süleyman Elban ile basına kapalı görüştükten sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şubesini ziyaret etti.

Zorlu Töre, Şube Başkanı Coşkun Adaber ve gazilerle buluşmasında, KKTC'nin ebediyen yaşatılması gerektiğini söyledi.

KKTC'nin üzerinde büyük oyunlar oynandığını aktaran Töre, şöyle konuştu:

"Biz KKTC'yi son nefesimize kadar, nasıl siz elinizdeki piyadelerle savundunuz, biz fikirlerimizle, düşüncelerimizle son nefesimize kadar savunmaya devam edeceğiz. Gerekirse ileride başka mücadeleler, ulusal direnişler, gerekirse şekil değiştirmeler elbette olabilir, Türk milleti olarak ona da hazır olmamız gerekir. KKTC bizim milli devletimizdir. Türk ordusu bizim bedenimizdeki candır. Türk milleti bizim damarlarımızdaki kandır. Biz bunlardan asla vazgeçmeyiz."

Töre, şehitlerin bıraktığı emanetlere ve gazilere sonuna kadar sahip çıkacaklarını, kendilerinden sonraki nesillere de onları öğreteceklerini ifade etti.

"Hainlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz"

Türkiye ile et ve tırnak gibi olduklarını vurgulayan Töre, KKTC'deki "hainlere" karşı mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, şunları kaydetti:

"Türkiye'de de hainler vardır ama Türkiye'deki hainler daha katmerlidir çünkü silah, tetik çekiyorlar, can alıyorlar. Kıbrıs'taki hainler de böyle bir fırsatı bulsalar onlar da bunları yaparlar ama hain, haindir. Kıbrıs'taki hain de Türk milletinin düşmanıdır. Türkiye'de, Türk askerine, polisine, öğretmenine, doktoruna kurşun sıkıp onların hayatını kaybettirenler de haindir. Dolayısıyla bileceğiz ki her yerde maalesef gaflet, delalet ve ihanet içerisinde olanlar olabilir. Biz uyanık olacağız. Onlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Türk milleti, Türk devleti ve Türk devletleri ebediyen var olacaktır. Bunu kimse geri çeviremez."

Ziyarette, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli de yer aldı.

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