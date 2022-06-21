KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TVNET canlı yayınına konuk oldu. Son dönemde Türkiye'nin Yunanistan ile yaşadığı gerilim ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaşanan sorunlara ilişkin konuşan Tatar, iki ülkenin 'Helen Cumhuriyeti' planının arkasında yatanları anlattı.

"UMARIM İLERİYE GİTMEZLER, TÜRKİYE SALDIRGANLIĞA İZİN VERMEZ"

Yunanistan'ın iç sorunlarla boğuştuğunu, 400 milyar dolar dış borcu olduğunu ifade eden Tatar, "Çeşitli sıkıntıları var. Hatırlayınız, Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde ne olmuştu? 15 Temmuz 1974'te Yunanistan'daki cunta rejimi, oradaki sıkıntıların aşılması için buradaki iş birlikleriyle darbe yapmışlardı. Kıbrıs için 'Akdeniz'deki ikinci Helen Cumhuriyeti' dediler. Zaman zaman böyle hareketleri de oluyor. Allah korusun ki, daha fazla ileriye gitmezler. Türkiye çok büyük bir ülke, bu kadar saldırganlığa izin vermez. Gerekli mesajlar veriliyor." dedi.

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OYNAT 04:41 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar TVNET'e konuştu: Rum-Yunan ikilisinin 'Helen Cumhuriyeti' hayali var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yönetimi ve Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Son dönemdeki kasıtlı provokasyonların Rum-Yunan ikilisi tarafından yıllardır yapıldığını vurgulayan Tatar, 'Hâlâ Helen Cumhuriyeti kurma hayalleri var.' dedi. Amaçlarının Türk halkını Ada'dan yollamak olduğunu söyleyen Tatar, 'Burayı tamamen bir Yunan Adası yapma hayalleri boşa, Türkiye buna izin vermez.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"BUNLAR MÜSLÜMAN BİZ HRİSTİYANIZ DİYEREK BİZİ YOK SAYIYORLAR"

Kıbrıs'tan bakıldığında, Rum-Yunan ikilisinin yıllardır aynı provokasyonlara imza attığını söyleyen Tatar, "Burada büyük bir hukuksuzluk yapılmıştır. Her ne kadar da Avrupa Birliği ile yakınlıkları dolayısıyla, medeniyetler çatışması dediğimiz, bu çağ da bunu söylemek pek yakışık almaz ama karşımızdaki Hristiyan biz Müslüman'ız. Bunlar Hristiyanların beklentileri. Onlara göre, asırlar önce burada onlar vardı, biz yoktuk. Biz Osmanlı olarak yüz yıllarca burayı yönettik. Yaptığımız eserler, meydanda ve ortada. Burayı tamamen bir Yunan adası yapma niyetleri çağ dışı. Mesele Kıbrıs'ta baktığımızda iki halk vardır. İki halk burada beraber yaşıyordu, silah zoruyla bizi adadan atmak istediler. Bundan kendileri daha çok zarar gördü." diye konuştu.

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"BÜYÜK YUNANİSTAN'I KURMA HEDEFLERİ VAR"

İki ülkenin 'Mega Helen' denilen 'Büyük Yunanistan'ı kurma hedefinin olduğunu vurgulayan Tatar, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis, GKRY ile Büyük Helenizm'e hizmet ettiğini söyledi. Bizim siyasetimiz belli, KKTC halkının Rum halkı kadar egemen olduğuna inanmaktayız. 350 yıl atalarımız burayı yönettiler. Onlar bize tabi bir azınlıktı." ifadelerini kullandı.

DÜNYA KKTC'den Rum Yönetimi'nin sözde MEB bildirimine kınama: Gerilimi tırmandırmaya devam ediyorlar