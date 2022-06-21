Gündem KKTC Cumhurbaşkanı Tatar TVNETe konuştu Rum-Yunan ikilisinin Helen Cumhuriyeti hayali var
POLİTİKA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar TVNET'e konuştu: Rum-Yunan ikilisinin 'Helen Cumhuriyeti' hayali var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yönetimi ve Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Son dönemdeki kasıtlı provokasyonların Rum-Yunan ikilisi tarafından yıllardır yapıldığını vurgulayan Tatar, "Hâlâ, Helen Cumhuriyeti kurma hayalleri var." dedi. Amaçlarının Türk halkını Ada'dan yollamak olduğunu söyleyen Tatar, "Burayı tamamen bir Yunan Adası yapma hayalleri boşa, Türkiye buna izin vermez." diye konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar TVNETe konuştu: Rum-Yunan ikilisinin Helen Cumhuriyeti hayali var
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TVNET canlı yayınına konuk oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TVNET canlı yayınına konuk oldu. Son dönemde Türkiye'nin Yunanistan ile yaşadığı gerilim ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaşanan sorunlara ilişkin konuşan Tatar, iki ülkenin 'Helen Cumhuriyeti' planının arkasında yatanları anlattı.

"UMARIM İLERİYE GİTMEZLER, TÜRKİYE SALDIRGANLIĞA İZİN VERMEZ"

Yunanistan'ın iç sorunlarla boğuştuğunu, 400 milyar dolar dış borcu olduğunu ifade eden Tatar, "Çeşitli sıkıntıları var. Hatırlayınız, Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde ne olmuştu? 15 Temmuz 1974'te Yunanistan'daki cunta rejimi, oradaki sıkıntıların aşılması için buradaki iş birlikleriyle darbe yapmışlardı. Kıbrıs için 'Akdeniz'deki ikinci Helen Cumhuriyeti' dediler. Zaman zaman böyle hareketleri de oluyor. Allah korusun ki, daha fazla ileriye gitmezler. Türkiye çok büyük bir ülke, bu kadar saldırganlığa izin vermez. Gerekli mesajlar veriliyor." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar TVNET'e konuştu: Rum-Yunan ikilisinin 'Helen Cumhuriyeti' hayali var
OYNAT 04:41
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar TVNET'e konuştu: Rum-Yunan ikilisinin 'Helen Cumhuriyeti' hayali var
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yönetimi ve Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Son dönemdeki kasıtlı provokasyonların Rum-Yunan ikilisi tarafından yıllardır yapıldığını vurgulayan Tatar, 'Hâlâ Helen Cumhuriyeti kurma hayalleri var.' dedi. Amaçlarının Türk halkını Ada'dan yollamak olduğunu söyleyen Tatar, 'Burayı tamamen bir Yunan Adası yapma hayalleri boşa, Türkiye buna izin vermez.' diye konuştu.

"BUNLAR MÜSLÜMAN BİZ HRİSTİYANIZ DİYEREK BİZİ YOK SAYIYORLAR"

Kıbrıs'tan bakıldığında, Rum-Yunan ikilisinin yıllardır aynı provokasyonlara imza attığını söyleyen Tatar, "Burada büyük bir hukuksuzluk yapılmıştır. Her ne kadar da Avrupa Birliği ile yakınlıkları dolayısıyla, medeniyetler çatışması dediğimiz, bu çağ da bunu söylemek pek yakışık almaz ama karşımızdaki Hristiyan biz Müslüman'ız. Bunlar Hristiyanların beklentileri. Onlara göre, asırlar önce burada onlar vardı, biz yoktuk. Biz Osmanlı olarak yüz yıllarca burayı yönettik. Yaptığımız eserler, meydanda ve ortada. Burayı tamamen bir Yunan adası yapma niyetleri çağ dışı. Mesele Kıbrıs'ta baktığımızda iki halk vardır. İki halk burada beraber yaşıyordu, silah zoruyla bizi adadan atmak istediler. Bundan kendileri daha çok zarar gördü." diye konuştu.

"BÜYÜK YUNANİSTAN'I KURMA HEDEFLERİ VAR"

İki ülkenin 'Mega Helen' denilen 'Büyük Yunanistan'ı kurma hedefinin olduğunu vurgulayan Tatar, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis, GKRY ile Büyük Helenizm'e hizmet ettiğini söyledi. Bizim siyasetimiz belli, KKTC halkının Rum halkı kadar egemen olduğuna inanmaktayız. 350 yıl atalarımız burayı yönettiler. Onlar bize tabi bir azınlıktı." ifadelerini kullandı.

KKTC'den Rum Yönetimi'nin sözde MEB bildirimine kınama: Gerilimi tırmandırmaya devam ediyorlar
DÜNYA
KKTC'den Rum Yönetimi'nin sözde MEB bildirimine kınama: Gerilimi tırmandırmaya devam ediyorlar

Dosta güven düşmana gözdağı: Türkiye ile yavru vatan birlikteliğinde nefes kesen tatbikat
FOTOĞRAF 24
Title
Türkiye ve KKTC tarafından düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı sona erdi. Tatbikat, 14 Haziran Salı günü, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nun, GKK Boğaz Karargahı’nda basın bilgilendirme toplantısında konuşması ile başladı. Topaloğlu, tatbikatın 2002’den bu yana yapıldığını ve bu yıl 18’incisinin icra edildiğini kaydetti.
Title
Tatbikatın basın brifingine, askeri erkan ve Gönyeli ailesinin yanı sıra Türkiye ve KKTC’den çok sayıda basın mensubu katıldı. Brifingin ardından tatbikatın birinci aşaması olan kara safhasına geçildi. Kara safhasının icra edilmesi için 101 Evler’de tatbikat başladı. Burada gerçekleşen tatbikatı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yerinde takip etti.
Title
Tatbikatın kara safhasında farklı senaryolar icra edildi<br><br>Tatbikatın ilk safhasında, senaryo gereğince İzmir’den havalanan bir yolcu uçağının Girne’de dağlık bir alana düşmesi sonucunda yaralanan yolcuların tahliyesi gerçekleştirildi. İlk bölüm olan bu kara safhasında, Türkiye Cumhuriyeti’ne ait 3 helikopter, 1 adet arama kurtarma uçağı, 1 adet insansız hava aracı ve KKTC’ye ait 1 adet helikopter, ambulans, itfaiye ve polis ekipleri görev aldı.
Title
Tatbikatın kara safhası, selamlama uçuşu ile son buldu. Tatbikata Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlarının yanı sıra KKTC kurum ve kuruluşları da yoğun katılım gösterdi. Tatbikata bu yıl 9 ülkeden 10 askeri temsilci de \"gözlemci\" olarak iştirak etti.
Title
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar yerinde takip etti<br><br>Tatbikatın ikinci safhası, Gazimağusa açıklarında ve Dipkarpaz’a 13 mil uzaklıkta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasuları dışında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nde icra edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, GKK Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, tatbikatın deniz safhasını yerinde \"TCSG Yaşam\" korvetinden takip etti.
Title
Deniz safhası nefes kesti<br><br>Tatbikatın deniz safhasında, senaryo gereğince içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir kuru yük gemisi ile ticari geminin çarpışması sonucu gemiler tarafından yardım çağrısı yapılması üzerine olay yerine intikal eden arama kurtarma ekiplerinin, göçmenleri kurtarma faaliyetleri canlandırıldı.
Title
Tatbikat, senaryo gereği deniz üzerinde lastik bot içerisinde bulunan kazazedelerin arama kurtarma uçağı tarafından tespit edilmesi ile başladı. Daha sonra arama kurtarma helikopterlerinden ip ile denize inerek kazazedelere ulaşan personeller, sedyeler ile kazazedeleri kurtardı. Hemen akabinde kurtarılan kazazedeler TCSG Umut korvetine ulaştırılarak ilk müdahaleleri yapıldı.
Title
Nefes kesen anların yaşandığı arama kurtarma tatbikatında ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı AKİP timi de yaklaşık 5 bin feetten paraşüt ile atlayarak bir kazazedeyi kurtardı. Tatbikatın ikinci aşaması olan deniz safhasında da birçok farklı senaryo icra edildi ve bu safha, selamlama geçişinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.
Title
Tatbikata yoğun katılım<br><br>Deniz safhasına Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 adet korvet, 4 adet bot, 1 adet arama kurtarma uçağı ve 3 adet helikopter, Jandarma Genel Komutanlığı’na ait 1 adet helikopter ve 1 arama kurtarma timi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 1 fırkateyn ve 1 adet insansız hava aracı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 1 adet CN-235 arama kurtarma uçağı, 1 adet AS-532 arama kurtarma helikopteri ve 1 arama kurtarma timi görev aldı. KKTC tarafından ise 3 adet sahil güvenlik botu, 2 adet helikopter ve bir adet yangın söndürme gemisi ve çok sayıda personel katılım sağladı.
Title
Türkiye ve KKTC ortak tatbikatı Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 tamamlandı
Title
Türkiye ve KKTC ortak tatbikatı Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 tamamlandı
Title
Türkiye ve KKTC ortak tatbikatı Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 tamamlandı
Title
Türkiye ve KKTC ortak tatbikatı Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 tamamlandı
Title
Türkiye ve KKTC ortak tatbikatı Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 tamamlandı
Title
Türkiye ve KKTC ortak tatbikatı Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 tamamlandı
Title
Türkiye ve KKTC ortak tatbikatı Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 tamamlandı
Title
Türkiye ve KKTC ortak tatbikatı Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 tamamlandı
Title
Türkiye ve KKTC ortak tatbikatı Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 tamamlandı
Title
Türkiye ve KKTC ortak tatbikatı Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 tamamlandı
Title
Türkiye ve KKTC ortak tatbikatı Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 tamamlandı
Title
Türkiye ve KKTC ortak tatbikatı Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 tamamlandı
Title
Türkiye ve KKTC ortak tatbikatı Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 tamamlandı
Title
Türkiye ve KKTC ortak tatbikatı Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 tamamlandı
Title
Türkiye ve KKTC ortak tatbikatı Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 tamamlandı
Dosta güven düşmana gözdağı: Türkiye ile yavru vatan birlikteliğinde nefes kesen tatbikat
Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı tamamlandı.

Bütün Türkiyenin duasını aldım

'Bütün Türkiye'nin duasını aldım'

Milyonları ağlatmıştı: Bahçeli'nin desteği de Ayşe'yi duygulandırdı.
Bitliste faciadan dönüldü

Bitlis'te faciadan dönüldü

"Bina yıkıldı ama çok şükür bir can kaybı yaşanmadı."
Mehmetçikin Libyadaki görev süresi 18 ay uzatıldı

​Muğla Başsavcılığı: ​İstinaf Mahkemesi'ne taşınacak.

'Türkiye bizim her şeyimiz'

'Türkiye bizim her şeyimiz'

​40 saatlik yoldan akın akın geliyorlar.

​Rekor katılımlı YKS sınavı için büyük organizasyon.

'Kesinlikle caiz olmaz'

'Kesinlikle caiz olmaz'

Bayrama sayılı günler kala kurban vekaletiyle ilgili merak edilenler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.